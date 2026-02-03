Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu Iran không đạt thỏa thuận với Mỹ

Tổng thống Mỹ cho biết Iran và Mỹ đang đàm phán, cảnh báo "những điều tồi tệ" sẽ xảy ra nếu Tehran không đạt thỏa thuận với Washington.

"Chúng ta có những con tàu lớn và tốt nhất hướng đến Iran ngay lúc này. Chúng ta đang đàm phán với Iran và hãy chờ xem mọi việc diễn ra thế nào. Nếu đạt thỏa thuận, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nếu không, có lẽ những điều tồi tệ sẽ xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 2/2.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến gặp nhau ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6/2, trong nỗ lực khôi phục ngoại giao về căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Esmaeil Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết nước này đang xem xét các khía cạnh và chiều hướng khác nhau của cuộc đàm phán, thêm rằng thời gian là yếu tố then chốt đối với Iran vì nước này muốn "các lệnh trừng phạt bất công được dỡ bỏ càng sớm càng tốt".

Qatar, Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập, cùng một số quốc gia khác sẽ tham gia cuộc đàm phán ở Istanbul. "Sẽ có những cuộc đối thoại song phương, ba bên và những cuộc họp khác", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 2/2. Ảnh: AP

Truyền thông Iran ngày 2/2 cũng đưa tin Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ra lệnh cho các quan chức Iran bắt đầu quá trình đàm phán hạt nhân với Mỹ, sau những căng thẳng gần đây giữa hai nước.

Các nguồn tin Iran nói với Reuters tuần trước rằng ông Trump đã yêu cầu 3 điều kiện để nối lại đàm phán, gồm không làm giàu uranium ở Iran, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và chấm dứt hỗ trợ của nước này đối với các nhóm vũ trang trong khu vực.

Tehran từ lâu bác bỏ cả ba yêu cầu vì cho rằng chúng xâm phạm chủ quyền "một cách không thể chấp nhận". Tuy nhiên, hai quan chức Iran nói với Reuters rằng giới lãnh đạo nước này coi yêu cầu về chương trình tên lửa đạn đạo là trở ngại lớn hơn việc làm giàu uranium.

"Tehran cho rằng không nên có điều kiện tiên quyết để đàm phán. Họ sẵn sàng điều chỉnh về việc làm giàu uranium, gồm cả cân nhắc bàn giao 400 kg uranium làm giàu ở mức độ cao, cũng như chấp nhận giải pháp không làm giàu uranium theo thỏa thuận", quan chức Iran nói.

Tuy nhiên, ông thêm rằng để bắt đầu đàm phán, Tehran cũng muốn các khí tài quân sự Mỹ phải di chuyển ra xa Iran. "Giờ thì quả bóng nằm trong sân của ông Trump", ông nói.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)