Ông Trump cảnh báo các công ty nước ngoài sau vụ 300 công nhân Hàn Quốc bị bắt

Ông Trump cảnh báo các công ty nước ngoài cần phải tôn trọng luật nhập cư của Mỹ, sau vụ ICE đột kích và bắt 300 lao động Hàn Quốc.

"Sau chiến dịch thực thi luật nhập cư tại nhà máy sản xuất pin của Hyundai ở bang Georgia, tôi kêu gọi tất cả công ty nước ngoài đầu tư vào Mỹ hãy tôn trọng luật nhập cư của chúng tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/9.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Washington hoan nghênh các công ty nước ngoài đầu tư vào Mỹ và khuyến khích họ đưa "hợp pháp" những nhân viên giỏi giang, lành nghề tới tạo ra "những sản phẩm mang đẳng cấp thế giới".

"Chúng tôi sẽ tạo điều kiện một cách nhanh chóng và hợp pháp để các bạn thực hiện điều đó. Đổi lại, chúng tôi yêu cầu hãy tuyển dụng và đào tạo công nhân là người Mỹ", ông Trump nêu thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland ngày 7/9. Ảnh: AFP

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tăng cường nỗ lực truy quét và trục xuất người nhập cư trái phép ở Mỹ. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã trở thành lực lượng chính phụ trách nhiệm vụ này.

ICE cùng các cơ quan liên quan của Mỹ ngày 4/9 truy quét nhà máy sản xuất pin của Hyundai và LG ở bang Georgia, bắt 457 lao động bất hợp pháp, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc.

Trước khi đăng bài trên Truth Social, ông Trump nói với truyền thông rằng sẽ xem xét những gì đã xảy ra, nhưng sự việc "không gây tổn hại" đến mối quan hệ của ông với Hàn Quốc. Ông cũng đưa ra ý tưởng sẽ cân nhắc khả năng tạo điều kiện để một số chuyên gia sản xuất nước ngoài tới Mỹ để hỗ trợ đào tạo công nhân Mỹ.

Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik ngày 7/9 thông báo nước này đã đàm phán xong với Mỹ về việc thả công dân Hàn Quốc bị bắt trong cuộc truy quét. Những công nhân này có thể lên máy bay về nước vào 10/9.

Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, là nhà sản xuất ôtô, thiết bị điện tử quan trọng và có nhiều nhà máy tại Mỹ. Các công ty Hàn Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng các nhà máy tại Mỹ nhằm tiếp cận thị trường và tránh các mối đe dọa thuế quan từ chính quyền Trump. Hàn Quốc hồi tháng 7 cam kết sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)