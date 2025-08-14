Ông Trump cân nhắc 11 người cho chức Chủ tịch Fed

Danh sách ứng viên tiềm năng thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày một dài, cho thấy ông Trump khó có thể sớm đưa ra đề cử.

Ngày 13/8, CNBC trích nguồn tin thân cận cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc 11 ứng cử viên thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell. Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026.

Những cái tên mới là Chiến lược gia thị trường tại Jefferies David Zervos, cựu thống đốc Fed Larry Lindsey và Giám đốc Đầu tư của BlackRock Rick Rieder.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/8. Ảnh: AP

CNBC trước đó đã xác nhận được 8 cái tên. Đó là Phó chủ tịch phụ trách giám sát tại Fed Michelle Bowman, thống đốc Fed Chris Waller, Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson, cố vấn kinh tế thời cựu Tổng thống George W. Bush Marc Summerlin, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan và cựu Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, ông Trump cho biết Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett và cựu thống đốc Fed Kevin Warsh cũng nằm trong danh sách cân nhắc.

Nguồn tin của CNBC cho biết những ứng viên này sẽ trải qua quá trình sàng lọc kỹ càng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ phỏng vấn tất cả, rút gọn danh sách và trình lên Tổng thống Trump những cái tên cuối cùng.

Số lượng ứng viên tiềm năng và quá trình dự kiến cho thấy quyết định sẽ không được đưa ra sớm. Dù vậy, quá trình này càng kéo dài, khả năng hoạt động của Fed bị xáo trộn sẽ càng thấp. Trước đó, giới phân tích lo ngại việc sớm công bố người kế nhiệm sẽ khiến vai trò của ông Powell suy giảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vài tháng qua công khai bày tỏ sự bất mãn với việc Fed không giảm lãi suất. Ông cho biết sẽ chỉ đề cử người ủng hộ giảm lãi suất làm Chủ tịch Fed kế tiếp. Trump từng dọa sa thải Powell hồi tháng 4, nhưng sau đó khẳng định sẽ không tìm cách thay thế Powell trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Các ứng cử viên ông Trump cân nhắc có quan điểm khác nhau về lãi suất và quy trình cải tổ tại Fed. Tuy nhiên, hầu hết có kinh nghiệm về tài chính - tiền tệ và ủng hộ sự độc lập của cơ quan này.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)