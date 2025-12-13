Ông Trump: Campuchia, Thái Lan đồng ý ngừng bắn

Tổng thống Trump cho biết Campuchia và Thái Lan đã nhất trí dừng giao tranh ở biên giới, sau khi căng thẳng song phương tái bùng phát thành đụng độ.

"Tôi đã có cuộc điện đàm rất tích cực với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet về cuộc xung đột không may lại bùng phát trở lại giữa hai nước", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hôm 12/12.

"Hai bên đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, có hiệu lực từ tối nay, và nối lại thỏa thuận hòa bình ban đầu mà tôi và họ thiết lập, với sự hỗ trợ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim", ông nói, đề cập thỏa thuận hồi tháng 7.

Tổng thống Trump khẳng định cả Campuchia và Thái Lan "đều sẵn sàng hướng đến hòa bình và tiếp tục giao thương với Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12. Ảnh: AFP

"Thật vinh dự khi được làm việc với ông Anutin và ông Hun Manet để xử lý tình huống có thể leo thang thành cuộc chiến lớn giữa hai quốc gia tuyệt vời và thịnh vượng! Tôi cũng xin cảm ơn Thủ tướng Malaysia vì đã hỗ trợ trong vấn đề rất quan trọng này", lãnh đạo Mỹ cho hay.

Giới chức Campuchia và Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin.

Thủ tướng Anutin trước đó cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Trump diễn ra tốt đẹp. "Cần phải thông báo cho toàn thế giới rằng Campuchia sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn. Bên vi phạm thỏa thuận phải khắc phục tình hình, chứ không phải bên còn lại", ông nói.

Ông Trump hồi tháng 10 cùng ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia, sau khi dùng sức ép thuế quan để hai nước ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột kéo dài 5 ngày ở khu vực biên giới hồi tháng 7.

Hai quốc gia láng giềng nhiều lần cáo buộc đối phương không tuân thủ thỏa thuận. Thái Lan ngày 10/11 tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia, sau vụ nổ mìn làm hai binh sĩ bị thương gần biên giới.

Căng thẳng leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ Campuchia và Thái Lan đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong những ngày tiếp theo sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)