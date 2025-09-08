Ông Trump cam kết 'trọn đời' bên đồng minh

Ông Trump cảm ơn các đồng minh trung thành, cam kết bên họ "trọn đời" và chỉ trích tin đồn "ông đã chết", trong bữa tiệc tại Vườn Hồng.

"Quý vị là những người phi thường. Tôi cam kết trọn đời này sẽ đồng hành cùng các vị", Tổng thống Mỹ Donald Trump, 79 tuổi, ngày 5/9 phát biểu với những đồng minh thân cận nhất trong bữa tiệc tối đầu tiên ở Vườn Hồng sau khi cải tạo. Các vị khách tại sự kiện gồm Phó tổng thống JD Vance, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và những người đã đồng hành cùng ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Phần lớn khách mời là các hạ nghị sĩ Cộng hòa, cùng với một số thượng nghị sĩ.

"Tôi sẽ đồng hành cùng quý vị, còn quý vị sẽ đồng hành cùng tôi và đội ngũ lãnh đạo", ông nói tiếp. "Tôi sẽ giải thích một cách đơn giản lý do quý vị được mời dự tiệc tối nay. Bởi quý vị là những người bạn đáng tin cậy".

Ông Trump phát biểu trong tiệc tối ở Vườn Hồng ngày 5/9. Ảnh: AP

Tổng thống cũng đề cập sức khỏe của bản thân cùng tin đồn ông "qua đời" nổi lên từ tuần trước. Ông nhắc tới Ronny Jackson, bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe cho tổng thống đã chuyển sang làm nghị sĩ, người có mặt trong bữa tiệc. Jackson từng nhận xét ông là "tổng thống khỏe mạnh nhất" khi so sánh với các cựu tổng thống Barack Obama và George W. Bush.

Tin đồn ông Trump "qua đời" bắt nguồn từ bài phỏng vấn ngày 28/8 của USA Today với Phó tổng thống Mỹ. Phóng viên nhắc tới việc ông Trump là tổng thống lớn tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức và hỏi ông Vance liệu có "sẵn sàng đảm nhận vai trò tổng tư lệnh hay không".

Ông Vance trả lời "sức khỏe của Tổng thống Mỹ đang trong tình trạng tốt, đủ để làm hết nhiệm kỳ và thực hiện những điều tuyệt vời cho người dân Mỹ. Nếu có tình huống khủng khiếp xảy ra, tôi cho rằng không có chương trình đào tạo thực tế nào tốt hơn những gì tôi đã trải nghiệm trong 200 ngày qua".

Phó tổng thống Mỹ khẳng định ông Trump vẫn khỏe, nhưng người dùng mạng xã hội lại coi câu trả lời này là bằng chứng cho thấy sức khỏe ông Trump không ổn. Một số người có ảnh hưởng trên mạng lan truyền thông tin rằng ông Trump không có lịch trình trong vài ngày, cùng những bức ảnh cho thấy ông vết bầm ở mu bàn tay.

Theo dữ liệu Rolli IQ, công cụ giám sát mạng xã hội, cụm từ "ông Trump qua đời" xuất hiện hơn 5.600 lần từ ngày 28/8 đến 2/9, ở mạng xã hội Mỹ và nhiều quốc gia như Brazil, Australia. Những bài đăng có cụm từ này trên mạng X được tương tác nhiều nhất, với hơn hai triệu lượt thích và 122.000 lượt chia sẻ.

Quan khách lắng nghe ông Trump phát biểu trong tiệc tối ở Vườn Hồng ngày 5/9. Ảnh: AFP

Ông Trump sau đó bác tin đồn sức khỏe trong cuộc họp báo ngày 2/9 ở Nhà Trắng và tiếp tục chỉ trích tin thất thiệt này trong bữa tiệc tối ở Vườn Hồng.

"Tôi họp báo đến 8 cuộc, ngày nào cũng họp, nhưng bỏ lỡ một buổi vì có việc trong Phòng Bầu dục, sau đó rời Nhà Trắng tới câu lạc bộ golf vì có vài cuộc gặp gỡ ở đó, họ cũng nhìn thấy tôi, vậy mà tin đồn vẫn xuất hiện và trở thành tin đồn ác ý, rằng tôi không còn sống nữa. Tôi đến câu lạc bộ mà liên tục nhận câu hỏi: 'Thưa ngài, ngài có ổn không? Sức khỏe của ngài vẫn tốt chứ?'".

Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến công trình cải tạo Vườn Hồng gây tranh cãi. Ông khẳng định hoa hồng trong vườn được giữ nguyên, chỉ cải tạo mặt cỏ vì "mỗi lần họp báo ở đây, phụ nữ thường bị lún gót giày cao gót xuống bùn".

Ông Trump mời các vị khách chú ý đến mặt sân "xinh đẹp được lát những viên đá đẹp nhất thế giới", nơi "sẽ trở thành địa điểm quan trọng trong thời gian tới để họp báo, tổ chức lễ kỷ niệm, tiệc tối và tập hợp mọi người lại cùng nhau".

Hồng Hạnh (Theo People/Aljazeera)