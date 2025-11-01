Ông Trump cải tạo phòng tắm trong Nhà Trắng

Tổng thống Trump tiếp tục cải tạo Phòng tắm Lincoln trong Nhà Trắng, sau khi vướng ý kiến trái chiều vì xây phòng khiêu vũ ở Cánh Đông.

"Tôi đã cải tạo Phòng tắm Lincoln. Căn phòng này từng được cải tạo vào những năm 1940, lát gạch xanh theo phong cách Art Deco, hoàn toàn không hợp với thời đại Lincoln", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội ngày 31/10.

Ông Trump cho biết ông đã cải tạo phòng tắm này bằng cách cho ốp đá cẩm thạch đen trắng bóng loáng và nhiều chi tiết trong phòng cũng được mạ vàng. Tổng thống Mỹ cho rằng có thể ngay từ ban đầu, Phòng tắm Lincoln vốn được ốp đá cẩm thạch.

Phòng tắm Lincoln trong Nhà Trắng sau khi được cải tạo. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng chưa phản hồi câu hỏi liệu dự án cải tạo phòng tắm này đã được phê duyệt hay chưa.

Phòng tắm Lincoln nằm gần Phòng ngủ Lincoln, nằm trên tầng hai của Nhà Trắng. Theo Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, Phòng ngủ Lincoln từng là văn phòng của cố tổng thống Mỹ và nó được đổi tên vào năm 1945 khi cựu tổng thống Harry Truman ra lệnh đặt đồ nội thất từ thời Lincoln vào đây.

Tỷ phú Elon Musk cho biết ông từng nghỉ lại Phòng ngủ Lincoln theo lời mời của Tổng thống Trump, khi còn điều hành Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE).

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần thay đổi, sắp xếp lại nơi này, như đưa đồ trang trí bằng vàng vào Phòng Bầu dục hay dựng hai cột cờ lớn ở bãi cỏ phía bắc và phía nam. Gần đây, ông gây tranh cãi vì phá dỡ Cánh Đông để xây dựng phòng khiêu vũ khổng lồ trị giá 300 triệu USD.

Phòng tắm Lincoln trước khi được cải tạo. Ảnh: CNN

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)