Ông Trump cài hình nền gì trên điện thoại?

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuất hiện cùng điện thoại iPhone với hình nền là ảnh chân dung của ông.

Bức ảnh chụp cùng Donald Trump được nhóm YouTuber Nelk Boys đăng trên diễn đàn Reddit ngày 22/10 cho thấy ứng viên tổng thống Mỹ đang dùng iPhone cài hình nền của chính ông. Bức ảnh bị xóa sau vài tiếng đăng tải.

Theo Gizmodo, ảnh Trump chọn làm hình nền có vẻ là ảnh chụp ngày 19/7/2019 bởi nhiếp ảnh gia Chip Somodevilla.

Hình nền được ông Trump cài trên iPhone. Ảnh: Reddit/Nelk Boys

Ông Trump được đánh giá yêu thích bức ảnh, khi nó cũng xuất hiện một số lần trước đó. Ngày 5/10, thượng nghị sĩ Eric Schmitt đăng lên Facebook ảnh chụp cùng Trump trên máy bay khi cả hai đến Butler, Pennsylvania, trong đó xuất hiện chiếc iPhone với hình nền này. Hình nền tương tự được phát hiện trong video Donald Trump chơi golf cuối năm 2023 do YouTuber Benny Johnson chia sẻ.

Theo USA Today, ông Trump được gọi là "người hâm mộ lớn của chính mình". Một số chuyên gia sức khỏe từng khám bệnh cho ông và chẩn đoán ông mắc chứng tự luyến.

Donald Trump sử dụng iPhone làm thiết bị cá nhân. Còn theo The Register, các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông sử dụng thiết bị cấp quân sự "không thể hack" do Green Hills Software cung cấp. Bộ sản phẩm gồm điện thoại và máy tính, chạy hệ điều hành Green Hills Integrity-178B, đạt cấp độ bảo mật mức 6 - mức gần như cao nhất. Cấp độ 7 ít được các công ty thực hiện do tính phức tạp cao.

Theo Dan O'Dowd, CEO Green Hills Software, Green Hills Integrity-178B bao gồm 10.000 dòng mã, được một nhóm thường xuyên kiểm tra khả năng xâm nhập để tìm lỗi. "Chúng tôi chi hàng nghìn USD để soi từng dòng mã", ông cho biết. "Mọi thứ đều an toàn".

Dù vậy, nền tảng vẫn bị một số chuyên gia nghi ngờ. "Bất kỳ ai tuyên bố một hệ điều hành 'không thể hack' đều không đáng tin cậy, bởi chính tuyên bố đó đã cho thấy sự vô lý", chuyên gia mật mã Bruce Schneier nói với The Register. "Không một người làm bảo mật nào dám nói như vậy, nhất là đã tham gia trong lĩnh vực này lâu năm".

Bảo Lâm