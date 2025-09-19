Ông Trump: Các đài truyền hình chống lại tôi nên bị tước giấy phép

Tổng thống Trump ca ngợi việc talk show của Jimmy Kimmel bị đình chỉ và cho rằng cần tước giấy phép các kênh truyền hình đưa tin tiêu cực về chính quyền của ông.

"Tôi đọc ở đâu đó rằng 97% kênh truyền hình chống lại tôi và đưa tin tiêu cực, vậy mà tôi đã thắng một cách dễ dàng ở cả 7 bang chiến trường trong cuộc bầu cử năm ngoái", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

"Chúng ta cần thảo luận về việc cấp phép. Họ toàn đưa tin xấu về tôi. Có lẽ nên tước giấy phép của họ. Điều đó sẽ do Brendan Carr quyết định", ông Trump cho biết, đề cập tới lãnh đạo Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ Andrews ở bang Maryland, Mỹ ngày 16/9. Ảnh: AP

Ông Trump đưa ra bình luận sau khi kênh truyền hình ABC, thuộc sở hữu của Disney, thông báo đình chỉ chương trình talk show của Jimmy Kimmel vô thời hạn trong lúc dư luận phản ứng dữ dội về phát ngôn của diễn viên hài liên quan vụ ám sát Charlie Kirk.

Kimmel ngày 15/9 ám chỉ nghi phạm là một thành viên đảng Cộng hòa theo phong trào MAGA (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại), dù giới chức Utah đã cho biết anh ta có quan điểm cánh tả. ABC dừng phát sóng chương trình Jimmy Kimmel Live! sau khi FCC cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý phát ngôn của Kimmel.

Lãnh đạo FCC Brendan Carr ngày 18/9 cho biết việc đình chỉ chương trình của Kimmel "không phải cú sốc cuối cùng". "Chúng tôi sẽ tiếp tục buộc các kênh truyền hình phải chịu trách nhiệm trước lợi ích của công chúng", ông Carr nói. "Nếu không hài lòng với biện pháp đơn giản đó, họ có thể nộp lại giấy phép cho FCC".

FCC có quyền quản lý những kênh truyền hình lớn như ABC và các đài liên kết. Tuy nhiên, FCC chỉ có thể quản lý hạn chế các kênh truyền hình cáp như Fox News hay MSNBC, không có thẩm quyền đối với podcast và phần lớn nội dung phát trực tuyến.

Giới chuyên gia pháp lý nhận định tu chính án thứ nhất của hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận, sẽ ngăn cản FCC thu hồi giấy phép của các kênh truyền hình dựa trên bất đồng chính trị.

Kirk bị nghi phạm Tyler Robinson bắn chết khi phát biểu tại đại học Utah Valley ngày 10/9. Robinson đối mặt với 7 cáo buộc, trong đó nghiêm trọng nhất là giết người với tình tiết tăng nặng. Các công tố viên bang Utah đã đề nghị mức án tử hình đối với Robinson.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, BBC, AP)