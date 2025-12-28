Ông Trump ca ngợi Campuchia - Thái Lan sáng suốt khi ngừng bắn

Tổng thống Trump chúc mừng Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhấn mạnh Mỹ "tự hào được góp sức".

"Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan đã chấm dứt, hai nước sẽ quay trở lại sống trong hòa bình theo thỏa thuận mà chúng tôi nhất trí ban đầu. Tôi muốn chúc mừng lãnh đạo tuyệt vời của hai nước vì sự sáng suốt của họ nhằm giúp đi đến kết cục rất nhanh chóng và công bằng này", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm nay.

Ông Trump khẳng định Washington "tự hào được góp sức như mọi khi", tuyên bố Mỹ đã trở thành "Liên Hợp Quốc thật sự" sau khi ông giúp dàn xếp và chấm dứt hàng loạt xung đột trong năm qua.

Tổng thống Trump tại sự kiện ở Rocky Mount, bang Bắc Carolina ngày 19/12. Ảnh: AP

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trước đó hoan nghênh Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận kết thúc nhiều tuần giao tranh. Theo ông, đây là bước tích cực nhằm giảm bớt đau khổ theo dân thường, chấm dứt hành động thù địch và tạo ra môi trường thuận lợi để đạt được hòa bình lâu dài.

Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày kêu gọi hai bên thực hiện lệnh ngừng bắn một cách thiện chí. "Cảm ơn ASEAN đã đóng vai trò tích cực trong kết quả này. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết", phát ngôn viên EU phụ trách vấn đề ngoại giao Anouar El Anouni cho hay.

Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) ngày 27/12 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit cho biết tình hình biên giới sẽ được giám sát trong vòng 72 giờ sau khi hai bên ký thỏa thuận. Ông tuyên bố trong thời gian này, nếu phía Campuchia "thể hiện thiện chí và không xảy ra sự cố nào", các bên sẽ tiếp tục làm việc để làm rõ các chi tiết của thỏa thuận.

Xung đột trong 3 tuần qua đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 30 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)