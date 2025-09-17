Ông Trump bực tức về phóng viên Australia, dọa báo với Thủ tướng

Tổng thống Trump bực tức với phóng viên Australia Lyons, cảnh báo ông này đang gây tổn hại cho đất nước mình và dọa sẽ kể lại cho Thủ tướng Albanese.

Trong cuộc trao đổi tại bãi cỏ Nhà Trắng ngày 16/9, nhà báo John Lyons từ đài Australia ABC hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump về các giao dịch làm ăn của ông trong lúc đương nhiệm, nói rằng liệu việc một lãnh đạo đang nắm quyền tham gia quá nhiều vào hoạt động kinh doanh cá nhân có phù hợp hay không.

"Các con tôi đang điều hành công việc kinh doanh", ông Trump trả lời khi đứng tại bãi cỏ Nhà Trắng, trước khi hỏi nhà báo Lyons đến từ đâu.

Sau khi biết Lyons đến từ đài Australia ABC, Tổng thống Mỹ cảnh báo phóng viên này đang gây tổn hại cho đất nước của mình.

"Australia muốn hòa thuận với tôi. Các vị biết đây, lãnh đạo các vị sẽ sớm tới gặp tôi. Tôi sẽ kể cho ông ấy về các vị. Các vị nói năng thật khó nghe", ông Trump nói, đề cập tới Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Khi phóng viên Lyons định nói thêm, Tổng thống Mỹ đề nghị ông này "im lặng".

Ông Trump bất bình với phóng viên Australia, dọa mách Thủ tướng Tổng thống Trump bực tức với phóng viên Australia Lyons. Video: Fox News

Thủ tướng Albanese dự kiến gặp ông Trump vào tuần tới, bên lề sự kiện của Liên Hợp Quốc. Chính phủ Australia đang giải quyết các trở ngại trước cuộc gặp, khi Mỹ đang gây sức ép để Australia tăng chi tiêu quốc phòng từ khoảng 2% GDP hiện nay lên 3,5%.

Khi được hỏi về cuộc tranh cãi giữa Lyons và Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers nói nhà báo này "chỉ đang làm đúng phần việc của mình".

"Các nhà báo có nhiệm vụ của họ và Lyons chỉ đang làm nhiệm vụ của ông ấy ở Washington. Tôi sẽ không phán xét những câu hỏi mà nhà báo đưa ra, dù ở Washington hay bất cứ nơi nào. Tôi tôn trọng sự độc lập của đài ABC", Bộ trưởng Chalmers nói.

Ngọc Ánh (Theo ABC, Reuters, 9News)