Ông Trump: 'Bộ Tư pháp nợ tôi rất nhiều tiền'

Tổng thống Mỹ nói Bộ Tư pháp nợ ông "rất nhiều tiền", ám chỉ khoản bồi thường cho các cuộc điều tra "mang động cơ chính trị" trước đây.

"Tôi thậm chí không trao đổi với luật sư về việc đó. Tất cả những gì tôi biết là Bộ Tư pháp nợ tôi rất nhiều tiền. Nhưng tôi không cần tiền. Tôi sẽ làm điều tốt đẹp nếu nhận được tiền bồi thường từ nhà nước, như quyên góp cho tổ chức từ thiện hoặc trao cho Nhà Trắng. Nhưng hãy nhìn xem họ đã làm gì. Họ đã gian lận bầu cử", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 21/10.

Tổng thống Trump đưa ra bình luận khi phóng viên đề cập thông tin gần đây trên truyền thông Mỹ rằng ông đang yêu cầu Bộ Tư pháp bồi thường 230 triệu USD cho các khoản chi phí pháp lý liên quan những cuộc điều tra liên bang trước khi ông tái đắc cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng ngày 21/10. Ảnh: AFP

Theo truyền thông, các luật sư của Tổng thống đã đệ trình hai khiếu nại hành chính, bước thường được thực hiện trước khi khởi kiện, nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại. Khiếu nại đầu tiên được đệ trình cuối năm 2023, phản đối cuộc điều tra của FBI và công tố viên đặc biệt Mỹ về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016 và điều tra xem liệu có mối liên hệ nào giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Moskva.

Khiếu nại thứ hai được đệ trình giữa năm 2024, cáo buộc FBI vi phạm quyền riêng tư của ông Trump trong quá trình khám xét dinh thự Mar-a-Lago và Bộ Tư pháp truy tố ác ý trong vụ tài liệu mật.

"Quyết định bồi thường phải được tôi thông qua. Thật kỳ quặc khi phải tự phê duyệt trả tiền cho chính mình, nhưng tôi đã chịu tổn thất rất nặng nề", ông Trump nói thêm.

Theo truyền thông Mỹ, tình huống tổng thống yêu cầu khoản bồi thường từ chính phủ mà ông đứng đầu là "chưa từng có trong lịch sử Mỹ" và đặt ra câu hỏi về đạo đức công vụ.

Khi được hỏi liệu quan chức Bộ Tư pháp có đối mặt xung đột lợi ích khi xem xét các đơn kiện như vậy hay không, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Chad Gilmartin cho biết trong mọi trường hợp, tất cả quan chức tại bộ đều tuân theo hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)