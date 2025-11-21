Ông Trump bỏ thuế nhập khẩu 40% với thịt bò, cà phê Brazil

Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh gỡ bỏ thuế bổ sung 40% áp lên thực phẩm Brazil, gồm thịt bò, cacao và các loại trái cây.

Theo thông báo trên website của Nhà Trắng, việc gỡ bỏ thuế có hiệu lực từ ngày 13/11. Khoản thuế đã nộp sau thời điểm này có thể được hoàn lại.

Trước đó, đầu tháng 7, ông Trump thông báo nâng thuế với hàng hóa Brazil từ 10% lên 50% vì giận dữ với việc nước này xét xử cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ông Bolsonaro đầu năm nay bị cáo buộc âm mưu đầu độc người kế nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva và ám sát Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes.

Công nhân kiểm tra hạt cà phê tại một nông trại ở Brasilia, Brazil. Ảnh: Reuters

Brazil là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Mỹ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 92 tỷ USD năm ngoái. Brazil cung cấp tới một phần ba số cà phê tiêu thụ tại Mỹ - thị trường uống cà phê lớn nhất thế giới. Họ cũng ngày càng trở thành nhà cung cấp lớn về thịt bò, đặc biệt là loại để làm burger.

Năm nay, giá bán lẻ cà phê tại Mỹ đã tăng 40% do thuế nhập khẩu và nhiều yếu tố thị trường khác, như sản xuất thiếu hụt do thời tiết. Giá thực phẩm tăng là yếu tố chính kéo tín nhiệm của ông Trump xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại nắm quyền, theo khảo sát của Reuters/Ipsos.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ cũng ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng với hàng loạt thực phẩm. Đó là cà phê, trà, trái cây nhiệt đới và nước ép trái cây, hạt cacao, gia vị, chuối, cam, cà chua, thịt bò và một số loại phân bón.

"Hàng nghìn bao cà phê Brazil đang nằm trong các kho ngoại quan sẽ nhanh chóng được chuyển tới các cơ sở rang xay tại Mỹ", Judith Ganes - Chủ tịch hãng tư vấn J. Ganes Consulting cho biết. Một số doanh nghiệp nhập khẩu đã lưu trữ hàng tại các kho ngoại quan ở Mỹ sau khi thuế với Brazil được công bố hồi tháng 7, chờ điều chỉnh. Số hàng hóa này chưa làm thủ tục nhập khẩu vào Mỹ, vì thế chưa phải nộp thuế.

"Quyết định trên cho thấy hiệu quả của đàm phán thương mại", Hiệp hội ngành thịt bò Brazil ABIEC cho biết. Tổ chức này khẳng định tiếp tục thúc đẩy tăng thị phần tại Mỹ. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm 20/11 cũng cho biết ông vui mừng khi mức thuế 40% bị gỡ bỏ.

Hà Thu (theo Reuters)