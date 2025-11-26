Ông Trump bỏ hạn chót để Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình

Tổng thống Trump cho biết không còn áp đặt thời hạn chót để Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình do ông đề xuất, sau khi từng nêu mốc 27/11.

Tổng thống Donald Trump hôm 25/11 nói rằng các nhà đàm phán Mỹ đã đạt được tiến triển khi thảo luận với Nga và Ukraine, thêm rằng Moskva đã chấp nhận một số nhượng bộ nhưng không nêu cụ thể.

Lãnh đạo Mỹ tiết lộ đặc phái viên Steve Witkoff sẽ sớm tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin. Jared Kushner, con rể ông Trump và là người đã hỗ trợ đàm phán thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, cũng có thể xuất hiện trong chuyến thăm.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố không còn áp đặt thời hạn chót cụ thể để Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình. "Thời hạn chót với tôi là khi mọi chuyện kết thúc", ông nói.

Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới trên Không lực Một hôm 25/11. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cho rằng Nga đang nắm lợi thế trên chiến trường, cảnh báo một số vùng lãnh thổ Ukraine "đằng nào cũng rơi vào tay đối phương" trong vài tháng tới và nhấn mạnh Kiev nên đạt thỏa thuận vì lợi ích tốt nhất của chính nước này.

Tổng thống Trump tuần trước đặt ra thời hạn chót là ngày 27/11 để Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo.

Dự thảo ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO. Đối với nhiều người Ukraine, trong đó có binh sĩ ở tiền tuyến, những điều khoản trên tương đương với đầu hàng.

Hãng thông tấn AFP cho biết sau những cuộc thảo luận gần đây giữa các bên, kế hoạch đã được thay thế bằng phiên bản tính đến lợi ích của Ukraine nhiều hơn. Một nguồn tin am hiểu tình hình cho rằng dự thảo mới "tốt hơn đáng kể", song không tiết lộ chi tiết.

Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 25/11 cho biết Kiev đã đồng ý với thỏa thuận hòa bình do Washington đề xuất, dù lưu ý rằng vẫn còn một số "chi tiết nhỏ" cần được giải quyết.

Phái đoàn Mỹ (trái) đàm phán với đonà Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 23/11. Ảnh: AP

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Rustem Umerov cùng ngày thông báo Kiev đã đạt được "hiểu biết chung" về những điều khoản cốt lõi trong thỏa thuận mà giới chức nước này, Mỹ và châu Âu thảo luận tại Geneva cuối tuần trước.

Ông bày tỏ lạc quan rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đến Mỹ ngay trong tháng 11 để hoàn tất thỏa thuận với Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov ngày 25/11 cho biết Nga đang chờ Mỹ cung cấp phiên bản cập nhật của đề xuất hòa bình, thêm rằng Moskva kỳ vọng phiên bản này sẽ có những nguyên tắc cơ bản đã được lãnh đạo hai nước thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP, CBS)