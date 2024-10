Ông Trump bị 5 người da màu kiện tội phỉ báng

Nhóm 5 người đệ đơn kiện ông Trump tội phỉ báng, cáo buộc cựu tổng thống đưa ra thông tin sai lệch về họ khi tranh luận với bà Harris.

Nhóm Central Park Five ngày 21/10 đệ đơn kiện ông Donald Trump lên tòa án liên bang ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, yêu cầu ông bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần vì đã phỉ báng họ.

Central Park Five gồm 5 người da màu, gốc Latin là Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown và Korey Wise, đều ngoài 50 tuổi. Họ bị kết án oan trong vụ một người đi bộ bị cưỡng hiếp tại Công viên Trung tâm ở New York City năm 1989 và phải ngồi tù 5-13 năm, trước khi được minh oan năm 2002 dựa trên bằng chứng ADN và có người thú tội.

Khi tranh luận với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris ngày 10/9, ông Trump nói "Central Park Five sát hại một người và đã nhận tội".

Từ trái sang, trên xuống: Raymond Santana, Yusef Salaam, Antron McCray, Korey Wise và Kevin Richardson, 5 người bị kết án oan trong vụ án năm 1989 ở New York City. Ảnh: AP

"Các tuyên bố của ông Trump là sai và phỉ báng theo nhiều khía cạnh", luật sư đại diện cho Central Park Five viết trong đơn kiện. "Các nguyên đơn chưa bao giờ nhận tội trong sự việc ở Công viên Trung tâm. Họ vẫn khẳng định mình vô tội trong suốt quá trình xét xử, thi hành án cũng như sau khi được trả tự do. Không có nạn nhân nào trong vụ án Công viên Trung tâm bị sát hại".

Central Park Five cho rằng ông Trump "đã phỉ báng họ trước 67 triệu người, khiến họ phải tìm cách minh oan một lần nữa".

Steven Chueng, phát ngôn viên của ông Trump, gọi động thái của Central Park Five là "vụ kiện phù phiếm, can thiệp bầu cử, do các nhà hoạt động đang tuyệt vọng của cánh tả thực hiện để đánh lạc hướng người dân Mỹ".

Ông Trump gõ vào mic trong cuộc mít tinh ở Detroit, Michigan, hôm 18/10. Ảnh: AP

Vụ Central Park Five ám ảnh thành phố New York suốt nhiều năm, phơi bày những rạn nứt sâu sắc liên quan sắc tộc, tội phạm và bất bình đẳng trong hệ thống tư pháp. Bản án mà Central Park Five phải chịu làm dấy lên hoài nghi về hoạt động của công tố viên và cảnh sát khi đó.

Ông Trump từng bị chỉ trích liên quan Central Park Five. Sau khi vụ cưỡng hiếp xảy ra, ông mua quảng cáo trên một số tờ báo ở New York để kêu gọi khôi phục án tử hình.

Năm 2014, ông Trump viết bài bình luận trên tờ New York Daily News, cho rằng thỏa thuận bồi thường 41 triệu USD mà giới chức New York City dành cho Central Park Five là "nỗi ô nhục".

Như Tâm (Theo Reuters, CNN)