Ông Trump bật đèn xanh cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân

Ông Trump cho biết đã chấp thuận cho đồng minh Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, ca ngợi liên minh quân sự Mỹ - Hàn "mạnh mẽ chưa từng thấy".

"Tôi đã chấp thuận cho họ đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thay vì loại tàu ngầm chạy bằng nhiên liệu diesel lỗi thời và kém linh hoạt mà họ sở hữu hiện nay", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/10.

Việc phê duyệt được đưa ra với lý do liên minh quân sự Mỹ - Hàn "mạnh mẽ chưa từng thấy". Tổng thống Mỹ thêm rằng ông đã có "một chuyến đi tuyệt vời, gặp một Tổng thống Hàn Quốc vĩ đại".

Trong một bài đăng khác trên Truth Social, ông chủ Nhà Trắng viết "Hàn Quốc sẽ đóng tàu ngầm hạt nhân tại xưởng đóng tàu Philadelphia, ngay trên nước Mỹ thân yêu". Ông tuyên bố ngành đóng tàu của Mỹ "sẽ sớm có sự trở lại ngoại mục".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Gyeongju ngày 29/10. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Trump đến Hàn Quốc ngày 29/10 và gặp người đồng cấp Lee Jae-myung tại Gyeongju, nơi tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ông Lee đã đề nghị ông Trump "cho phép chúng tôi tiếp nhận nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân", khi các tàu ngầm chạy bằng diesel có khả năng lặn kém hơn. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh nước này không đề xuất chế tạo tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày, Kim Yong-beom, trợ lý tổng thống Hàn Quốc, xác nhận Washington và Seoul đã đạt thỏa thuận về thương mại. Mỹ sẽ áp thuế đối ứng 15% với hàng hóa Hàn Quốc, giảm thuế từ 25% xuống 15% với ôtô và linh kiện, trong khi Seoul đầu tư 350 tỷ USD vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump sẽ tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Gyeongju và dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thành phố cảng Busan ngày 30/10. Tổng thống Mỹ ngày 29/10 cho biết ông không thể sắp xếp cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du Hàn Quốc, chấm dứt những đồn đoán gần đây về cuộc tái ngộ giữa hai người.

Thanh Tâm (Theo Yonhap, AFP)