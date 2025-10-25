Ông Trump bắt đầu công du 5 ngày tới châu Á

Tổng thống Trump lên đường đến châu Á, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, trong chuyến công du mang theo nhiều kỳ vọng cho khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời thủ đô Washington tối 24/10 (sáng 25/10 giờ Hà Nội), bắt đầu công du 5 ngày đến Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm châu Á đầu tiên và chuyến công du dài ngày nhất kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1.

Khi được phóng viên hỏi về kế hoạch gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump trả lời "Tôi cũng muốn vậy, ông ấy biết tôi sẽ đến đó". "Tôi không rõ, chúng tôi cho ông ấy biết rằng tôi sẽ tới đó", Tổng thống Mỹ nói thêm trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ Andrews, bang Maryland. "Tôi có quan hệ rất tốt với ông ấy".

Điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Trump là Malaysia trong ngày 26-27/10. Ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, dự kiến ký thỏa thuận thương mại với Malaysia, chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Tổng thống Donald Trump vẫy tay trước khi lên Không lực Một để khởi hành đến châu Á ngày 24/10. Ảnh: AP

Giới chức Mỹ và Brazil cho biết Tổng thống Trump có thể gặp người đồng cấp Luiz Inacio Lula da Silva bên lề hội nghị để thảo luận về vấn đề thương mại giữa hai nước.

Ông chủ Nhà Trắng sẽ đến Nhật Bản ngày 27/10 và gặp tân Thủ tướng Sanae Takaichi ngày 28/10. Bà Takaichi dự kiến tái khẳng định kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy ưu đãi thuế quan.

Ông Trump sẽ đến Hàn Quốc ngày 29/10, gặp Tổng thống Lee Jae-myung và dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tổng thống Donald Trump vẫy tay trước khi lên chuyên cơ Không lực Một, bắt đầu công du châu Á tại căn cứ Andrews, bang Maryland, ngày 24/10. Ảnh: AP

Tâm điểm tại Hàn Quốc là cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30/10, trước khi lãnh đạo Mỹ về nước. Giới quan sát cho biết sự kiện có thể quyết định liệu hai nước sẽ chấm dứt hay tiếp tục cuộc chiến thương mại bùng lên từ đầu năm. Ông Trump đã áp thêm thuế quan với Trung Quốc và dọa hủy cuộc gặp, nhưng sau đó dường như thay đổi ý định.

"Mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Trump là quan hệ thương mại và kinh tế", một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho rằng có khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, quan chức Mỹ nói rằng cuộc gặp như vậy "không nằm trong kế hoạch".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)