Ông Trump bảo vệ khoản chi hàng trăm triệu USD để cải tạo Nhà Trắng

Ông Trump bảo vệ khoản chi hàng trăm triệu USD để xây phòng khiêu vũ trong Nhà Trắng, nói rằng dự án sẽ lớn và đẹp hơn khi hoàn thành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/12 chỉ trích phóng viên Kaitlan Collins của CNN vì hỏi ông rằng tại sao dự án xây phòng khiêu vũ trong Nhà Trắng lại tốn kém hơn dự kiến. "Tôi trả lời rằng vì căn phòng sẽ rộng gấp đôi, chất lượng hoàn thiện cùng nội thất cũng được nâng lên mức cao nhất", ông cho biết.

Tổng thống Mỹ khẳng định phòng khiêu vũ sẽ lớn và đẹp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Ông nói thêm dự án xây căn phòng "không sử dụng tiền thuế của người dân, toàn bộ chi phí đến từ tiền đóng góp tư nhân".

Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago ngày 27/11. Ảnh: AP

Nhà Trắng hồi tháng 7 cho biết dự án phòng khiêu vũ sẽ tiêu tốn khoảng 200 triệu USD. Tuy nhiên, ông Trump sau đó thông báo con số là 300 triệu USD. Một quan chức Nhà Trắng hồi tháng 10 lại nói rằng căn phòng sẽ có giá 350 triệu USD.

Tổng thống Mỹ từng nói quá trình xây phòng khiêu vũ không ảnh hưởng tới hiện trạng Nhà Trắng, song dự án này gây tranh cãi sau khi khu vực Cánh Đông bị phá hủy hồi tháng 10.

Theo ông Trump, phòng khiêu vũ rộng 8.300 m2, sức chứa 1.000 người, sẽ dùng để tổ chức tiệc chiêu đãi nhà nước và các sự kiện lớn. Nhà Trắng đã công bố danh sách các công ty góp phần xây dựng dự án này, trong đó có những tập đoàn lớn như Amazon, Apple, Google, Meta. Ông Trump nói ông cũng tự quyên góp một phần tiền túi.

Ngọc Ánh (Theo Hill, ABC, AP)