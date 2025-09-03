Ông Trump bác tin đồn về sức khỏe

Tổng thống Mỹ bác bỏ tin đồn ông đang ốm hay thậm chí đã chết, bằng lời khẳng định ông đã rất bận rộn vào cuối tuần qua.

Tin đồn về sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện từ 29/8 sau khi không có thông tin về lịch trình của ông và một ảnh cũ về vết bầm tím trên tay ông được chia sẻ khắp mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong cuộc họp báo ngày 2/9, một phóng viên đặt câu hỏi ông Trump có cảm xúc gì khi thấy những tin đồn mình đã qua đời. Tổng thống trả lời rằng ông đã nghe cấp dưới báo cáo về tin đồn ông có vấn đề sức khỏe, nhưng không biết rằng sự việc nghiêm trọng đến mức những lời đồn đãi nói rằng ông đã qua đời.

"Tôi không có lịch trình gì trong hai ngày, thế là họ nói: 'Chắc hẳn ông ấy đang có vấn đề bất thường'", Tổng thống Mỹ nói trong cuộc họp báo ngày 2/9 tại Nhà Trắng.

Ông khẳng định "tôi rất bận rộn" trong suốt cuối tuần và kỳ nghỉ Lễ Lao động 1/9 của Mỹ. Lễ Lao động ở Mỹ rơi vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9.

"Tôi ra ngoài thăm vài người bạn tại câu lạc bộ ở gần sông Potomac. Tôi đã có nhiều hoạt động", ông tiếp tục nhấn mạnh, so sánh bản thân với người tiền nhiệm là cựu tổng thống Joe Biden.

"Biden mà không xuất hiện trong mấy tháng thì cũng chẳng ai nói rằng ông ấy có vấn đề bất thường, dù chúng ta ai cũng hiểu rõ sức khỏe ông ấy không tốt", ông Trump nói. "Quá nhiều tin giả, đó là lý do truyền thông bây giờ rất kém uy tín".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, thủ đô Washington, ngày 2/9. Ảnh: AFP

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hồi tháng 7 giải thích ông Trump có vết bầm tím trên tay do "thường xuyên bắt tay và sử dụng aspirin". Chân ông cũng hơi sưng do suy tĩnh mạch mạn tính, đây là hiện tượng phổ biến và không đáng lo ngại ở người trên 70 tuổi.

Y bác sĩ riêng của ông Trump đều nhận định Tổng thống Mỹ có sức khỏe tốt. Báo cáo y tế công bố hồi tháng 4 cho thấy ông Trump không mắc bệnh tim hay vấn đề nghiêm trọng. Báo cáo cho hay ông Trump cao 1,91 m; nặng 101,6 kg; nhịp tim lúc nghỉ ngơi là 62 nhịp/phút, huyết áp 128/74 mmHg, độ bão hòa oxy trong máu là 99% khi thở khí trời và thân nhiệt khoảng 37 độ C.

Ngoài bác bỏ tin đồn thất thiệt về sức khỏe, ông Trump trả lời câu hỏi về một video được chia sẻ mạnh trên mạng, cho thấy túi rác được ném từ cửa sổ tầng hai Nhà Trắng.

"Chắc là AI chỉnh sửa. Vì thực ra, không thể mở cửa sổ. Các bạn biết tại sao không, vì mọi cửa sổ đều được bọc thép chống đạn, chúng bị niêm phong và rất nặng", ông nói, yêu cầu được xem video.

Sau khi nhà báo Peter Doocy đến gần bục phát biểu và cho ông Trump xem video, Tổng thống nhận xét độ chân thực của các video do AI tạo ra "hơi đáng sợ".

Truyền thông Mỹ trước đó dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho hay đó là túi rác do một nhà thầu vứt ra ngoài trong quá trình "bảo trì định kỳ" lúc ông Trump vắng mặt.

Hồng Hạnh (Theo Fox News/Reuters/AFP)