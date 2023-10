Ông Trump bác thông tin làm lộ bí mật tàu ngầm hạt nhân

Cựu tổng thống Trump nói thông tin trên báo Mỹ cho rằng ông tiết lộ bí mật tàu ngầm hạt nhân với tỷ phú Australia là "giả và lố bịch".

"Câu chuyện nực cười cho rằng tôi đã trao đổi với một thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago về tàu ngầm Mỹ là giả tạo và lố bịch. Tôi thường chỉ nói rằng chúng ta chế tạo tàu ngầm và thiết bị quân sự tốt nhất thế giới, một sự thật đã được biết rõ", cựu tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/10.

Trump phản ứng sau khi truyền thông Mỹ ngày 5/10 đưa tin ông đã chia sẻ thông tin mật về tàu ngầm hạt nhân với tỷ phú người Australia Anthony Pratt trong cuộc gặp ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida tháng 4/2021, vài tháng sau khi ông rời Nhà Trắng. Theo đó, trong cuộc trò chuyện, ông Trump đã tiết lộ với doanh nhân này về số lượng đầu đạn hạt nhân mà các tàu ngầm Mỹ thường mang theo cũng như khoảng cách chúng có thể tiếp cận tàu ngầm Nga mà không bị phát hiện.

Cựu tổng thống Donald Trump trả lời truyền thông tại New York ngày 4/10. Ảnh: AFP

ABC News cho biết Pratt sau đó đã kể thông tin nhạy cảm này "với nhiều người, bao gồm hơn chục quan chức nước ngoài, một số nhân viên của ông và nhà báo". Các nguồn tin nói với New York Times rằng những tiết lộ từ ông Trump "có khả năng gây nguy hiểm cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân Mỹ".

Ông Trump gọi đây là "những câu chuyện giả tạo do các công tố viên tha hóa dựng lên" nhằm can thiệp bầu cử tổng thống năm 2024. "Dựa trên khảo sát, với tôi đang dẫn trước các ứng viên Cộng hòa 60 điểm, vượt Joe Biden 11 điểm, người dân Mỹ sẽ không tin câu chuyện đó", ông viết thêm.

Doanh nhân Australia hiện chưa phản hồi thông tin trên truyền thông Mỹ.

New York Times cho biết công tố viên liên bang, đang điều tra ông Trump vì trữ tài liệu mật trái quy định tại Mar-a-Lago sau khi rời nhiệm sở, đã thẩm vấn Pratt hai lần về sự việc. Doanh nhân này có thể được triệu tập để làm chứng khi tòa xét xử ông Trump trong vụ tài liệu mật, dự kiến bắt đầu vào tháng 5/2024 tại Florida.

Tổng thống Donald Trump (trái), ông Anthony Pratt (giữa) và thủ tướng Australia Scott Morrison tại nhà máy của Pratt ở Wapakoneta, bang Ohio ngày 22/9/2019. Ảnh: AFP

Ngoài vụ tài liệu mật, ông Trump phải đối mặt với ba vụ án khác, gồm một cáo trạng liên bang liên quan bạo loạn Đồi Capitol, một cáo trạng ở Georgia về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, và cáo trạng ở New York về hành động chi tiền bịt miệng sao phim khiêu dâm hồi năm 2016.

Ông Trump còn đang bị xét xử trong vụ kiện dân sự ở New York với cáo buộc khai khống giá trị tài sản và gian lận để có được các hợp đồng tốt hơn từ ngân hàng, công ty bảo hiểm. Trump bác bỏ cáo buộc, cho rằng cơ quan tư pháp New York có hành động "can thiệp bầu cử" và gọi phiên tòa là "cuộc săn phù thủy mang mục đích chính trị".

Như Tâm (Theo AFP, Sky News)