Ông Trump bác khả năng tranh cử phó tổng thống năm 2028

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không "lách" giới hạn nhiệm kỳ bằng cách ra tranh cử với tư cách phó tổng thống năm 2028.

Trao đổi với phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi bay từ Malaysia đến Tokyo, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tiết lộ một số người ủng hộ đã gợi ý ông cách "lách luật" là tranh cử với tư cách phó tổng thống cùng một ứng viên khác, rồi tiếp nhận chức vụ sau khi người này từ chức.

"Tôi có thể làm vậy, luật cho phép, nhưng tôi sẽ không làm như vậy đâu. Như thế là khôn lỏi quá mức và người dân sẽ không thích. Nó không đúng đắn", ông nói với phóng viên

Hiến pháp Mỹ quy định trong Tu chính án 22 rằng một công dân không được "đắc cử tổng thống" quá hai lần. Một số chuyên gia pháp lý còn diễn giải rằng ông Trump cũng không thể tranh cử phó tổng thống vì Tu chính án 12 viết rằng người không đủ điều kiện làm tổng thống thì cũng không thể làm phó tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà khách Chính phủ Akasaka, Nhật Bản, ngày 28/10. Ảnh: AFP

Ông Trump nhiều lần nói đùa về việc tiếp tục tranh cử tổng thống trong các cuộc mít tinh với người ủng hộ. Đội ngũ của ông cũng bán mũ in dòng chữ "Trump 2028".

Trên chuyên cơ Không lực Một, khi được hỏi về kịch bản giữ chức nhiệm kỳ ba, ông Trump trả lời: "Tôi muốn làm điều đó. Tôi đang có tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước đến nay". Nhưng ông Trump không đưa ra tuyên bố rõ ràng về việc có tiếp tục tranh cử hay không. Ông cũng cho biết chưa suy nghĩ nghiêm túc về viễn cảnh đưa vấn đề giới hạn nhiệm kỳ ra tòa.

Tuy nhiên, một số đồng minh của Tổng thống đang nghiêm túc nhìn nhận ý tưởng này. Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon tiết lộ với tạp chí Economist rằng "đã có kế hoạch" để ông Trump giữ chức tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. "Ông Trump sẽ là tổng thống năm 2028, mọi người nên làm quen với điều đó. Đến lúc thích hợp, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch", Bannon nói.

Ông Trump sẽ 82 tuổi vào năm 2028, là tổng thống cao tuổi nhất lịch sử nước này. Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2024, ông nhiều lần công kích đối thủ Joe Biden về tuổi tác, cho rằng ứng viên đảng Dân chủ thiếu sức lực để lãnh đạo hiệu quả.

Trong 10 tháng đầu nhiệm kỳ, ông Trump duy trì lịch trình công khai dày đặc, thường xuyên tiếp xúc báo chí kể cả trong các chuyến công du dài ngày. Hai đợt kiểm tra y tế của ông Trump đều thể hiện kết quả tốt.

Thanh Danh (Theo BBC, NY Post, Reuters)