Ông Trump bác bỏ mối quan hệ 'thân thiết' với Epstein

Ông Trump khẳng định không có mối quan hệ "thân thiết" với tỷ phú ấu dâm Epstein, nhấn mạnh chưa từng đến hòn đảo tai tiếng của người này.

"Tôi không những không thân thiết với Jeffrey Epstein, mà dựa trên những thông tin vừa được Bộ Tư pháp công bố, Epstein còn thông đồng với 'tác giả' dối trá, thiếu đạo đức Michael Wolff nhằm gây tổn hại đến tôi và nhiệm kỳ tổng thống của tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/2.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm 3 triệu trang tài liệu liên quan các cuộc điều tra về Epstein, trong đó có nhiều đoạn nhắc tới ông Trump mà bộ này mô tả là có thể chứa những "cáo buộc không đúng sự thật và mang tính giật gân".

"Thế là hy vọng mong manh của phe cánh tả cực đoan đã tan thành mây khói, tôi cũng sẽ kiện vài người trong số này. Ngoài ra, không giống nhiều kẻ chỉ thích bôi nhọ người khác, tôi chưa bao giờ đặt chân tới hòn đảo đầy tai tiếng của Epstein. Thế nhưng hầu như tất cả đảng viên Dân chủ gian trá cùng các nhà tài trợ của họ thì từng đến rồi đấy", ông Trump nêu thêm, song không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Wolff, tác giả và nhà báo, đã viết 4 cuốn sách về sự xuất hiện của ông Trump trên chính trường Mỹ. Năm 2018, ông phát hành cuốn sách bán chạy nhất Lửa và Thịnh nộ: Bên trong Nhà Trắng của Trump, mô tả về một chính quyền bị cho là hỗn loạn, thiếu tổ chức và chỉ trích cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon.

Wolff và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ hiện chưa lên tiếng về bài đăng của Tổng thống.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Hòn đảo tư nhân Little St. James ở Caribe thuộc sở hữu của Epstein. Truyền thông Mỹ gọi đây là "đảo ấu dâm", nơi Epstein bị cáo buộc sử dụng để thực hiện tội ác tình dục với những cô gái tuổi vị thành niên và mời một số người nổi tiếng tới thăm.

Theo các email được thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố năm ngoái, Epstein nhiều lần nhắc đến ông Trump trong các tin nhắn riêng gửi cho hai tác giả Wolff và Ghislaine Maxwell từ năm 2011 đến 2019.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó chỉ trích các thành viên phe Dân chủ trong ủy ban vì cho rằng đó là "những email bị rò rỉ có chọn lọc cho giới truyền thông tự do nhằm tạo ra câu chuyện giả để bôi nhọ Tổng thống Trump".

Cả ông Trump và cựu tổng thống đảng Dân chủ Bill Clinton, người cũng xuất hiện trong hồ sơ về Epstein, đều chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái liên quan tới hoạt động của Epstein. Cả hai người nói rằng họ không biết Epstein lạm dụng các thiếu nữ vị thành niên.

Vợ chồng cựu tổng thống Clinton đã đồng ý điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện về mối liên hệ của họ với Epstein, sau sức ép từ các nghị sĩ.

