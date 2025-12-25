Ông Trump, bà Melania tham gia chiến dịch theo dõi Ông già Noel

Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania trả lời các cuộc gọi của trẻ em trong lúc quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch "theo dõi Ông già Noel".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania ngày 24/12 tham gia chiến dịch theo dõi Ông già Noel do Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) tổ chức hàng năm. Ông Trump và bà Melania đã trả lời các cuộc gọi từ trẻ em hỏi về Ông già Noel, được NORAD chuyển tiếp đến dinh thự Mar-a-Lago, nơi hai người đang nghỉ lễ.

Hoạt động kéo dài khoảng 20 phút. Vợ chồng ông Trump ngồi trên ghế bành cạnh cây thông Giáng sinh. Tổng thống Mỹ có lúc bật loa ngoài điện thoại để trò chuyện.

Tổng thốngTrump và Đệ nhất phu nhân Melania trả lời điện thoại từ các em nhỏ tại Mar-a-Lago ngày 24/12. Ảnh: AFP

"Ông già Noel rất tốt bụng. Ông ấy yêu cháu, yêu Oklahoma. Oklahoma đã ủng hộ tôi rất nhiều trong mùa bầu cử, vì thế tôi rất yêu nơi này. Đừng bao giờ rời Oklahoma nhé, được chứ?", Tổng thống Trump nói với Jasper ở thành phố Tulsa thuộc bang Oklahoma, thêm rằng Mỹ sẽ không để "Ông già Noel xấu tính" xâm nhập lãnh thổ.

"Vâng", Jasper đáp lại.

Một em nhỏ bang Bắc Carolina hỏi Tổng thống Trump rằng Ông già Noel có tức giận không nếu gia đình không bày sẵn bánh quy.

"Tôi nghĩ ông ấy không giận đâu, nhưng chắc chắn sẽ rất thất vọng. Ông già Noel có phần hơi tròn trịa mà. Cháu biết 'tròn trịa' nghĩa là gì không? Là mũm mĩm một chút. Tôi đoán Ông già Noel rất thích được ăn những chiếc bánh đó", ông đáp lại.

Đệ nhất phu nhân Melania thường hỏi các em nhỏ có anh chị em không và muốn nhận quà gì nhân dịp Giáng sinh.

"Tôi có thể làm như vậy cả ngày. Chúng ta vẫn sẽ phải quay lại với các vấn đề liên quan Trung Quốc, Nga, Ukraine và nhiều thứ khác, nhưng thực sự bạn có thể làm việc này cả ngày", ông Trump nói trong lúc nghỉ giữa các cuộc gọi.

NORAD bắt đầu truyền thống "theo dõi" Ông già Noel từ năm 1955 sau khi một em bé gọi điện nhầm đến Trung tâm Điều hành Chỉ huy Phòng không Lục địa (CONAD), cơ quan tiền thân của NORAD, và hỏi chỉ huy trực ban là đại tá Harry Shoup rằng ông có phải Ông già Noel không.

Đại tá Shoup trả lời không, song cho biết CONAD đang theo dõi một người mặc đồ đỏ trên không. Shoup sau đó yêu cầu các nhân viên dưới quyền trả lời các cuộc gọi đến rằng họ đang theo dõi Ông già Noel.

Theo truyền thống, Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân sẽ tham gia trả lời các cuộc gọi do NORAD chuyển tiếp trong chiến dịch này.

Như Tâm (Theo Hill, CNN)