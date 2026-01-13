Ông Trump áp thuế với loạt đối tác thương mại của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế 25% với bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran, khi căng thẳng Washington - Tehran leo thang.

"Có hiệu lực ngay lập tức, bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bị áp thuế 25% lên toàn bộ hoạt động kinh doanh với Mỹ. Quyết định này là cuối cùng và không thể thay đổi", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/1.

Theo cơ sở dữ liệu kinh tế Trading Economics, các đối tác thương mại lớn của Iran là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Washington - Tehran gia tăng, liên quan làn sóng biểu tình phản đối chính phủ tại hàng loạt thành phố ở Iran. Các cuộc biểu tình khởi phát từ ngày 28/12/2025, do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế Iran và đồng rial mất giá.

Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ đang kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 9/1. Ảnh: AFP

Các tổ chức quốc tế dẫn nguồn tin địa phương cho biết chính phủ Iran đã phong tỏa thông tin trên toàn quốc, cắt Internet và hạn chế liên lạc quốc tế. Một số tổ chức nhân quyền ở nước ngoài cho biết hàng trăm người biểu tình đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ.

Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa Iran sẽ chịu đòn trừng phạt rất nặng nề nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng và Washington vẫn để ngỏ phương án quân sự nhằm vào nước này. Ông chủ Nhà Trắng trước đó tuyên bố lãnh đạo Iran đã liên lạc với ông để đàm phán.

Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng phản đối nước ngoài can thiệp vào tình hình Iran.

Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 12/1 cho biết Tehran đang trong "cuộc chiến 4 mặt trận", gồm kinh tế, tâm lý, "chiến tranh quân sự" với Mỹ cùng Israel và "chống lại những phần tử khủng bố".

"Đất nước Iran vĩ đại sẽ không để kẻ thù đạt mục tiêu", ông Ghalibaf tuyên bố, cảnh báo quân đội Iran sẽ dạy Tổng thống Trump "một bài học nhớ đời" nếu Mỹ tấn công nước này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/1 tiếp tục cảnh báo Mỹ đang cân nhắc mọi phương án khả thi, trong đó có không kích nhằm vào Iran. Bà thêm rằng Iran đang duy trì kênh ngoại giao với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Tehran có "giọng điệu rất khác" trong các trao đổi kín.

