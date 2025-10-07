Ông Trump áp thuế nhập khẩu 25% với xe tải

Tổng thống Donald Trump thông báo xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu thuế 25% kể từ ngày 1/11.

Mức thuế này đã được ông Trump công bố từ tháng trước. Nhưng khi đó, Tổng thống Mỹ cho biết áp dụng từ ngày 1/10. Ông giải thích thuế này sẽ bảo vệ các nhà sản xuất khỏi "cạnh tranh không lành mạnh từ bên ngoài". Việc áp thuế có lợi cho các công ty như Peterbilt, Kenworth và Freightliner.

Theo thỏa thuận thương mại với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), Mỹ đồng ý áp thuế 15% với xe tải nhẹ từ các nền kinh tế này. Hiện chưa rõ mức thuế có áp với xe tải trọng lớn hơn hay không, như ôtô giao hàng, chở rác, bus, đầu kéo...

Các xe tải chở hàng tại nhà máy Daimler Freightliner ở Derramadero, Mexico. Ảnh: Reuters

Phòng Thương mại Mỹ trước đó kêu gọi không áp thuế mới với xe tải. Cơ quan này cho biết 5 nước cung cấp hàng đầu cho Mỹ gồm Mexico, Canada, Nhật Bản, Đức và Phần Lan "đều là đồng minh hoặc đối tác thân cận, không gây ra mối đe dọa nào với an ninh quốc gia".

Trong đó, Mexico là nước xuất khẩu xe tải trung và hạng nặng lớn nhất sang Mỹ. Một nghiên cứu công bố hồi tháng 1 cho thấy quy mô nhập khẩu các loại xe cỡ lớn này từ nước này đã tăng gấp 3 kể từ năm 2019. Việc tăng thuế gây sức ép lên giá vận chuyển hàng hóa, trong bối cảnh ông Trump cam kết hạ nhiệt lạm phát, đặc biệt hàng tiêu dùng.

Theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), xe tải hạng trung và hạng nặng sẽ được miễn thuế nhập khẩu nếu có ít nhất 64% giá trị từ Mỹ, như động cơ, trục, thép hay nhân công. Chính quyền ông Trump hôm 6/10 cũng đồng ý cho phép các nhà sản xuất khấu trừ giá trị linh kiện của Mỹ khỏi xe tải nhẹ lắp ráp tại Canada và Mexico.

Thuế nhập khẩu ảnh hưởng đến nhiều hãng xe có nhà máy ở Mexico. Stellantis trước đó vận động Nhà Trắng không áp thuế mạnh tay lên phân khúc ôtô này, vì sản xuất nhiều xe tại đây. Volvo đang xây một nhà máy ôtô tải hạng nặng trị giá 700 triệu USD tại Monterrey (Mexico), dự kiến hoạt động năm 2026.

Giới chức Mexico cũng phản đối thuế mới. Hồi tháng 5, họ nói với Bộ Thương mại Mỹ rằng tính trung bình, mỗi chiếc xe tải nước này xuất khẩu có 50% linh kiện của Mỹ, gồm động cơ diesel. Năm ngoái, nền kinh tế lớn nhất thế giới nhập gần 128 tỷ USD linh kiện xe hạng nặng từ quốc gia láng giềng.

Hà Thu (theo Reuters)