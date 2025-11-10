Ông Trump ân xá cho loạt đồng minh từng tham gia lật kèo bầu cử

Tổng thống Trump ân xá cho loạt đồng minh, bảo vệ họ trước nguy cơ bị truy tố cấp liên bang vì đã tìm cách lật kèo bầu cử năm 2020 theo hướng có lợi cho ông.

Luật sư Ân xá của Bộ Tư pháp Mỹ Ed Martin tối 9/11 tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã ân xá "đầy đủ, toàn diện và vô điều kiện" cho loạt đồng minh, trong đó có những người bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Danh sách gồm 77 người, trong đó có hai cựu luật sư của tổng thống là ông Rudy Giuliani và bà Sidney Powell cùng cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows.

Ông Trump (phải) và ông Giuliani. Ảnh: Reuters

Truyền thông Mỹ đánh giá lệnh ân xá này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng, khi không ai trong số những người này bị truy tố ở cấp liên bang. Tuy nhiên, hàng chục người trong danh sách bị truy tố tại các bang như Georgia, Arizona, Wisconsin và Nevada. Tuy nhiên, tổng thống không có quyền ân xá đối với tội danh cấp bang.

Ngoài những đồng minh thân cận, ông Trump còn ân xá cho hàng chục nhà hoạt động đảng Cộng hòa đã ký giấy tờ giả mạo là đại cử tri ở các bang chiến trường, để gây áp lực lên cựu phó tổng thống Mike Pence khi đó, ngăn ông công nhận chiến thắng thuộc về đại diện đảng Dân chủ Joe Biden.

"Tuyên bố này sẽ chấm dứt sự bất công nghiêm trọng đã ảnh hưởng tới người dân Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và tiếp tục quá trình hàn gắn những chia rẽ trong đất nước", tài liệu ân xá nêu.

Sau khi để thua trước đối thủ Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump tuyên bố cuộc đua này "có gian lận", không thừa nhận kết quả kiểm phiếu và cùng các đồng minh tìm cách lật kèo bầu cử.

Ngọc Ánh (Theo Fox, ABC, Politico)