Ông Trump ăn tối cùng các CEO công nghệ hàng đầu Mỹ

Tổng thống Mỹ mời loạt lãnh đạo công ty công nghệ Meta, OpenAI, Google... dùng bữa tại Nhà Trắng, trong đó không có Elon Musk.

Tham dự tiệc tối tại Nhà Trắng ngày 4/9 có nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, CEO Apple Tim Cook, nhà sáng lập OpenAI Sam Altman, nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin và CEO Google Sundar Pichai, cùng hơn 10 lãnh đạo công nghệ khác.

Elon Musk, ông chủ Tesla, X, SpaceX, từng là đồng minh thân cận nhất của ông Trump, không có mặt tại sự kiện.

Các lãnh đạo công nghệ hàng đầu Mỹ dùng bữa tối cùng Tổng thống Trump và phu nhân Melania ngày 4/9. Ảnh: AP

Ông Musk cho biết trên X rằng ông được mời nhưng không thể tham dự. Nhà Trắng không bình luận về tuyên bố này.

Bữa tối ban đầu dự kiến diễn ra tại Vườn Hồng mới được ông Trump cải tạo, nhưng dự báo mưa dông khiến Nhà Trắng buộc phải tổ chức sự kiện trong nhà.

Trong bữa tối, các lãnh đạo công nghệ khen ngợi ông Trump, chia sẻ kỳ vọng về tiến bộ công nghệ. Tổng thống Mỹ lần lượt hỏi các lãnh đạo công nghệ xem họ đang đầu tư bao nhiêu tiền vào đất nước.

Tổng thống Mỹ trò chuyện với nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg trong bữa tối ngày 4/9 tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Sau mối quan hệ từng lạnh nhạt với Thung lũng Silicon, ông Trump đã có cách tiếp cận tích cực hơn với ngành công nghệ, thúc đẩy AI, tiền số, được nhiều lãnh đạo công nghệ ủng hộ hơn trong nhiệm kỳ hai.

Meta, Google, Microsoft, Apple và OpenAI đều là những ông lớn trong ngành AI. Ông Zuckerberg, Pichai, Cook và Altman đều tham dự lễ nhậm chức của ông Trump.

Trước bữa tối, phu nhân Melania Trump đã chủ trì một sự kiện tập trung vào AI ở Nhà Trắng vào đầu ngày, cùng ông Altman và ông Pichai.

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates (ngoài cùng bên phải) phát biểu tại bữa tối ở Nhà Trắng ngày 4/9. Ảnh: AP

Sau khi chi 250 triệu USD hỗ trợ ông Trump trong bầu cử cuối năm 2024, ông Musk đã dẫn đầu nỗ lực cắt giảm ngân sách, nhân sự liên bang cho đến khi rời đi vào tháng 5 để tập trung vào đế chế công nghệ. Ông Trump ban đầu chia tay Musk trong không khí nồng ấm, nhưng hai bên sau đó rạn nứt quan hệ khi ông Musk chỉ trích "dự luật to đẹp".

Nếu ông Musk dự bữa tối ngày 4/9, sự kiện có thể trở nên khó xử bởi ông đang kiện Apple và OpenAI. Ông Musk cũng công kích ông Gates vì mối quan hệ của ông với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Đức Trung (Theo USA Today, Guardian, AP)