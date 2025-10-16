Ông Trump: Ấn Độ đã hứa ngừng mua dầu Nga

Tổng thống Mỹ nói Thủ tướng Ấn Độ cam kết sẽ ngừng mua dầu của Nga, vài tháng sau khi New Delhi bị Washington áp thuế trừng phạt.

"Ông ấy đã đảm bảo với tôi rằng sẽ không còn chút dầu nào được mua từ Nga. Mọi người biết đấy, điều này không thể làm ngay lập tức. Đó là cả quá trình, nhưng sẽ sớm kết thúc", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 15/10 khi nhắc tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ông Trump cũng ca ngợi quan hệ cá nhân với Thủ tướng Modi, khẳng định "không muốn hủy hoại sự nghiệp chính trị" của lãnh đạo Ấn Độ. "Modi là người đàn ông tuyệt vời. Ông ấy yêu mến Trump", Tổng thống Mỹ nói và thêm rằng "người bạn của tôi đã tại nhiệm rất lâu", nhắc tới thời gian nắm quyền của Thủ tướng Ấn Độ.

Giới chức Ấn Độ chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Thủ tướng Modi (trái) và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 13/2. Ảnh: Reuters

Ấn Độ trước đây luôn quyết liệt bảo vệ động thái mua dầu Nga, vốn là đối tác quan trọng của nước này, ngay cả sau khi xung đột Ukraine bùng phát. Điều đó đã khiến quan hệ Mỹ - Ấn trở nên căng thẳng.

Trong cuộc gặp tân đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor cuối tuần trước, Thủ tướng Modi đã bày tỏ mong muốn hàn gắn quan hệ với Tổng thống Trump. Sau cuộc gặp, đại sứ Gor cũng tuyên bố chính quyền Mỹ coi trọng mối quan hệ với Ấn Độ, đồng thời nhắc đến cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Mỹ ban đầu áp thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ do không đạt được thỏa thuận thương mại, sau đó tiếp tục áp thuế bổ sung 25% do Ấn Độ mua dầu từ Nga. Các quan chức chính quyền Trump cũng chỉ trích động thái này của Ấn Độ là "tiếp tay" cho chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Politico)