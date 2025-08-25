Ông Trump ám chỉ về 'cuộc thanh trừng' ở Hàn Quốc

Ông Trump nói "cuộc thanh trừng" dường như đang diễn ra ở Hàn Quốc và dọa ngừng làm ăn với nước này, ngay trước khi gặp Tổng thống Lee Jae-myung ở Nhà Trắng.

"Chuyện gì đang diễn ra ở Hàn Quốc thế? Có vẻ như là một cuộc thanh trừng hoặc nổi dậy. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra và không thể làm ăn ở đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội ngày 25/8.

Ông Trump không nói rõ đang ám chỉ điều gì, nhưng cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Tổng thống Mỹ đăng bài viết ngay trước khi ông Lee đến Nhà Trắng trong chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ kể từ lúc nhậm chức.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đang xem xét vấn đề này và sẽ kiểm chứng thông tin liên quan đến bài đăng của ông Trump. Nhà Trắng chưa đưa ra tuyên bố làm rõ về bài đăng của Tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Jung Sung-ho trong khi đó cho rằng Tổng thống Mỹ và giới chức nước này đã "bóp méo thông tin" về Tổng thống Lee Jae-myung cùng đảng Tự do cầm quyền ở Hàn Quốc.

Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra sau khi công tố viên Hàn Quốc hôm 24/8 đệ trình lệnh bắt cựu thủ tướng Han Duck-soo, cáo buộc ông này hỗ trợ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol áp lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump công kích lãnh đạo nước ngoài khi họ tới Nhà Trắng. Hồi tháng 5, khi tiếp người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã gây bất ngờ khi yêu cầu nhân viên phát video cho thấy "bằng chứng các chính trị gia Nam Phi da đen kêu gọi đàn áp người da trắng".

Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng ban đầu, Tổng thống Ramaphosa cố giữ bình tĩnh, không tìm cách tranh cãi với ông Trump. Lãnh đạo này sau đó phủ nhận cáo buộc Nam Phi tịch thu đất của nông dân da trắng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, Yonhap)