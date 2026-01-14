Ông trùm sản xuất 4,5 triệu hộp sữa HIUP giả bị tuyên 30 năm tù

Hà NộiÔng chủ Z Holding Hoàng Quang Thịnh bị tòa tuyên 30 năm tù về 3 tội danh liên quan sản xuất 4,5 triệu lon sữa giả, thu về 2.400 tỷ đồng.

Chiều 14/1, sau 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND Hà Nội ra phán quyết với 18 bị cáo trong đường dây sản xuất sữa giả liên quan hệ sinh thái của Công ty Z Holding.

Bộ ba sáng lập Z Holding gồm Thịnh và La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc về 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền. Tổng hợp 3 tội, tòa tuyên phạt Thịnh 30 năm tù, Khắc Minh 26 năm tù, Văn Minh 28 năm tù.

Cùng vụ án, 15 người còn lại bị cáo buộc về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm lĩnh mức án thấp nhất từ 15 tháng tù treo đến cao nhất 9 năm tù.

Tòa sơ thẩm nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng. Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch.

Với cáo buộc sản xuất hàng giả, tòa đánh giá rằng đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong thời gian dài với nhiều loại hàng hóa khác nhau, khối lượng lớn. Đặc biệt đây còn là mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Về dân sự, tòa sơ thẩm đề nghị Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh, phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ hành vi phạm tội sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất.

=>> Chi tiết mức án sơ thẩm của 18 bị cáo.

Ông chủ Z Holding Hoàng Quang Thịnh (áo trắng) tại tòa. Ảnh: Linh Đan

Tại những ngày xét xử, các bị cáo không chối tội song cho rằng không cố tình sản xuất hàng giả. Bộ ba lãnh đạo Z Holding khai rằng khi khởi nghiệp luôn có khát vọng chứng minh giới trẻ Việt Nam làm được điều lớn lao, có thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. Song sau vụ án này, các bị cáo đã nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân với người tiêu dùng khi họ trao niềm tin vào các sản phẩm của Z Holding.

Cả luật sư và Thịnh đều cho rằng các sản phẩm sữa bị xác định là hàng giả theo quy định pháp luật chứ không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng asen, chì, thủy ngân. "Sản phẩm không tốt đã không bao giờ cho người nhà uống", Thịnh khai. Song chủ tọa cho hay quy định pháp luật đã nêu rất rõ về hàng giả, "không nhất thiết phải độc hại mới là hàng giả".

"Các sản phẩm mà công ty bị cáo sản xuất thì chính bản thân bị cáo và người thân trong gia đình cũng thường xuyên sử dụng. Điều này cũng chứng minh cho việc bị cáo không cố ý sản xuất hàng hóa không đảm bảo", Thịnh phân trần.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Linh Đan

Theo cáo buộc, trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó lãnh đạo công ty thấy cần tự làm nhà máy để kiểm soát chất lượng sản phẩm nên đã lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.

Các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu lon, thu 2.018 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng.

Thịnh hưởng lợi 63,2 tỷ đồng, hai phó giám đốc Văn Minh hưởng 46 tỷ, còn Khắc Minh nhận 40 tỷ. Số còn lại chia cho những người khác và trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.

Ngoài hành vi này, bộ ba lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Nhóm này còn Rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc là quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản.

Phạm Dự - Thanh Lam