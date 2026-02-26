'Ông trùm' Hướng Hoa Cường giao tài sản cho con dâu

Hướng Hoa Cường, "ông trùm" làng giải trí Hong Kong, nói giao tài sản cho con dâu giữ thay vì con trai.

Theo Modern Express, trong video công bố hôm 25/2, ông Hướng Hoa Cường cho biết đã thống nhất với vợ - nhà sản xuất phim Trần Lam - việc chia tài sản. Gia tài mà vợ chồng gây dựng sẽ giao cho Quách Bích Đình quản lý. Cả hai đều nhận định hai con trai - Hướng Tá, Hướng Hữu - không thích hợp giữ tiền bạc hay đầu tư, dễ bị lừa nếu nắm giữ tài sản.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường bên con dâu, cháu nội. Ảnh: Weibo

Hướng Hoa Cường và Trần Lam thành lập quỹ gia đình, người quản lý quỹ là Quách Bích Đình. Quỹ này sẽ đều đặn gửi sinh hoạt phí cho các con của ông. Hướng Hoa Cường nói: "Vợ chồng tôi đều yêu quý các cháu (con của Hướng Tá và Quách Bích Đình), chúng tôi đều thấy con dâu giỏi quản lý tiền bạc, không lãng phí. Bích Đình có thể đảm bảo tương lai tốt, sự giáo dục tốt cho các cháu, chúng tôi yên tâm về con dâu".

Ông cho biết hành động này còn nhằm mục đích để Hướng Tá đối xử tốt với vợ, không làm tổn thương cô.

Hướng Tá và vợ, diễn viên Quách Bích Đình. Ảnh: Weibo

Hiện Hướng Hoa Cường và Tần Lam không liên hệ, gặp mặt con trai út - Hướng Hữu, khi có vấn đề, họ chỉ liên hệ qua thư ký. Vợ chồng cho biết sẽ xem xét thái độ của Hướng Hữu, nếu anh có biểu hiện tốt, họ sẽ thay đổi di chúc, chia thêm tài sản cho con út để khích lệ anh sống tốt hơn. Ông nói: "Di chúc lập sớm nhưng tài sản không thể giao sớm. Trước khi chia tài sản, con trai còn là con trai, nếu chia sớm, con trai có thể thành ông chủ của tôi".

Mối quan hệ giữa vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam và con út không tốt đẹp nhiều năm qua. Năm ngoái, bà Trần Lam thừa nhận nuông chiều Hướng Hữu, làm con sa ngã.

Trần Lam tiết lộ từ nhỏ, hai anh em Hướng Tá, Hướng Hữu hưởng quyền lợi như nhau nhưng Hướng Hữu thường trách mẹ chiều anh trai hơn. Khi cả hai du học ở Anh, mỗi tháng chỉ riêng tiền điện thoại, Hướng Hữu tiêu tốn khoảng 200.000 HKD (677 triệu đồng). Trần Lam vẫn gửi tiền đều đặn cho con trai dù con hầu như không gọi cho bà. Bà thừa nhận từng cho con quá nhiều tiền, chiều Hướng Hữu đến mức con trở nên ngạo mạn.

Năm 2015, Hướng Hữu mâu thuẫn với một tài xế taxi, đánh tài xế và nói: "Có biết cha của tao là ai không?". Sự việc khiến Hướng Hữu ra tòa, bị phạt 6 tháng tù. Khi ra tù, Hướng Hữu nói muốn kinh doanh tiệm thú cưng, bà cho con tiền đầu tư nhưng cửa tiệm lỗ, phải đóng cửa. Khi Hướng Hữu nói muốn làm đầu bếp, bà mở nhà hàng cho con song việc kinh doanh cũng thất bại. Trần Lam từng chiều theo mọi ý muốn của con mà không bàn luận điều gì.

Quách Bích Đình tại sự kiện tháng 12/2025 Bích Đình hiếm hoi dự sự kiện tháng 12/2025. Video: Ettoday

Sau đó, nhà sản xuất nhận ra bà nên để con tự lực cánh sinh thay vì sợ con vất vả, làm hộ con. Hiện Hướng Hữu ỷ lại, dọa nếu cha mẹ không cho tiền sẽ đi vay, thậm chí uy hiếp họ để lấy tiền. Bà nói: "Tôi nghĩ hộ con, mong con thành tài nhưng đưa bao nhiêu tiền cũng vô ích. Vì thế tôi cho rằng những gia đình có điều kiện không nên cho con quá nhiều tiền".

Con trai cả của đôi vợ chồng - Hướng Tá - từng đóng phim nhưng không được chú ý, hiện anh livestream bán hàng. Diễn viên từng thừa nhận "làm gì cũng thất bại". Dù vậy, anh không muốn lười nhác, chỉ "ngồi yên tiêu tiền" của cha mẹ.

Hướng Tá và Quách Bích Đình kết hôn năm 2019, có hai con, Bích Đình và các con chủ yếu sống cùng nhà ngoại ở Đài Loan còn Hướng Tá làm việc ở Bắc Kinh. Tại sự kiện cuối năm 2025, Bích Đình nói không cảm thấy khó chịu vì vợ chồng xa cách, chỉ quan tâm việc chồng có thường gọi video nói chuyện với các con hay không. Nếu Hướng Tá ít liên lạc với con, Quách Bích Đình sẽ nhắc nhở chồng. Diễn viên cũng tiết lộ "mẹ chồng gửi rất nhiều tiền" cho cô chăm lo gia đình.

Hướng Hoa Cường Thần Bài 1991 Hướng Hoa Cường (xuất hiện từ giây thứ hai) trong "Thần bài" 1991. Video: QQ

Trần Lam và Hướng Hoa Cường là những nhà sản xuất phim thế lực của làng giải trí Hoa ngữ. Ông Hướng xuất thân gia đình xã hội đen, cha ông - Hướng Tiền (1907-1975) - là người thành lập Tân Nghĩa An - băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong. Thập niên 1980-1990, thành viên của Tân Nghĩa An gần 100 nghìn người. Sau khi Hướng Tiền qua đời, con trai ông là Hướng Hoa Ba tiếp quản băng đảng. Sau này, Hướng Hoa Ba đến với Phật giáo, chán ghét cảnh chém giết giữa bang phái nên dần rút lui.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường từng đầu tư, sản xuất hàng chục phim ăn khách, như Thần bài 1989, Thánh bài, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1993, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Như Anh (theo Modern Express)