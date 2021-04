'Ông trùm Hollywood' Harvey Weinstein kêu oan

MỹNhà sản xuất phim nổi tiếng Harvey Weinstein nộp đơn kháng cáo bản án tù 23 năm của ông về tội hiếp dâm và một tội danh tình dục khác.

Theo CNBC, ngày 5/4, phía Weinstein gửi đơn lên tòa án bang New York, nêu bảy luận điểm cho rằng phiên tòa trước đó xét xử thiếu công bằng và được điều hành bởi một thẩm phán "không đủ tư cách". Hồi tháng 2/2020, nhà sản xuất 69 tuổi bị kết án 23 năm tù vì tấn công tình dục một nhân viên cấp dưới năm 2006 và hiếp dâm nữ diễn viên Jessica Mann năm 2013.

Harvey Weinstein tại một phiên tòa ở New York đầu năm 2020. Ảnh: Reuters.

Theo phía Weinstein, ông bị phủ nhận quyền xin đổi thẩm phán công tâm hơn. Thẩm phán James Burke - người ra phán quyết trong phiên tòa trước - từng xuất bản một cuốn sách chỉ trích những người đàn ông lớn tuổi tìm cách quyến rũ phụ nữ trẻ.

Luật sư của Weinstein cũng khẳng định việc ông Burke cho phép sáu phụ nữ tự nhận là nạn nhân bị quấy rối tình dục, ra tòa làm chứng là sai quy tắc. Những người này không kiện Weinstein nhưng đến phiên xử kể lại những hành vi không đứng đắn của ông.

Suốt bốn năm qua, Weinstein luôn phủ nhận các cáo buộc. Ở phiên xử tháng 2/2020, ông vẫn khẳng định bản thân vô tội khi kết án. Tuy nhiên, nhà sản xuất phim nói "hối hận" vì những hành động trong quá khứ. Thời gian qua, Weinstein nhiều lần phải chuyển nhà tù vì sức khỏe. Tháng 3/2020, ông bị nhiễm Covid-19 khi đang bị giam.

Từ cuối năm 2017, hơn 80 phụ nữ tố cáo Harvey Weinstein từng quấy rối tình dục họ. Vì scandal, nhà sản xuất phim bị vợ bỏ, công ty phá sản. Ông đối mặt cáo buộc về năm tội danh liên quan đến hiếp dâm và tấn công tình dục hai phụ nữ Jessica Mann và Miriam Haley. Sự việc khởi động phong trào #MeToo và #TimesUp ở Hollywood, phán đối các hành vi quấy rối tình dục trong làng điện ảnh lẫn cộng đồng thế giới. Nhiều nghệ sĩ như Kevin Spacey, Brett Ratner, Bryan Singer, Morgan Freeman bị khơi lại các vụ việc cũ, dẫn đến danh tiếng bị hủy hoại.

* 'Ông trùm Hollywood' Weinstein: Từ đỉnh cao đến hố sâu vì bê bối tình dục

Meryl Streep gọi Harvey là Chúa trời Minh tinh Meryl Streep gọi Harvey Weinstein là "Chúa trời". Video: NBC.

Vào thập niên 1990, hãng Miramax của Harvery Weinstein có hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang như Pulp Fiction, The English Patient, Good Will Hunting và Shakespeare in Love. Harvey nhận tượng vàng Oscar khi tác phẩm thắng giải "Phim xuất sắc" năm 1999.

Năm 2005, Weinstein rời khỏi Miramax, một lần nữa tự thành lập công ty riêng Weinstein để đương đầu với các ông lớn Hollywood. Các phim của hãng Weinstein như The King's Speech, Django Unchained hay Silver Linings Playbook tiếp tục gặt hái nhiều giải thưởng. Ở đỉnh cao, quyền lực của Harvey Weinstein phủ bóng các mùa giải thưởng. Trang Guardian thống kê các phim của hãng ông nhận được tổng cộng hơn 300 đề cử Oscar.

Phương Mai (theo CNBC)