Ông trùm F1 95 tuổi và cuộc sống yên bình bên con trai 5 tuổi

Nhân dịp sinh nhật thứ 95 ngày 28/10, cựu Giám đốc điều hành F1 Bernie Ecclestone kể với báo Đức Bild về vai trò làm cha đặc biệt - khi có con gái 70 tuổi và con trai mới lên 5 - cùng cuộc sống giản dị giữa vùng núi Gstaad, Thụy Sĩ.

Bernie Ecclestone và vợ Fabiana gặp nhau vào năm 2009 tại Hội đồng Thể thao Ô tô Thế giới, khi cô làm việc trong bộ phận tiếp thị cho Grand Prix Brazil, trước khi kết hôn vào năm 2012.

Tỷ phú người Anh đón sinh nhật trong không khí yên ả bên người vợ 49 tuổi Fabiana và cậu con trai út 5 tuổi Ace. Hai người chia sẻ họ dành hầu hết thời gian cho gia đình, duy trì nếp sống quy củ và hạn chế tối đa công nghệ trong việc nuôi dạy con. Ace không được dùng màn hình vào các ngày trong tuần, phải hoàn thành bài tập trước khi chơi và luôn trò chuyện cùng bố mẹ trong bữa tối.

"Ace là một cậu bé tuyệt vời, thông minh, hiếu kỳ và luôn muốn tìm hiểu mọi thứ", Ecclestone nói. Fabiana thì cho biết hai vợ chồng bù trừ cho nhau: chồng kiên nhẫn, còn bà nghiêm khắc hơn trong việc đặt ra giới hạn cho con.

Đó là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Ecclestone của nhiều thập kỷ trước - người từng điều hành F1 bằng sự quyết liệt và tầm nhìn sắt đá, biến môn thể thao này thành đế chế hàng tỷ USD. "Tiền chưa bao giờ là động lực chính", ông nói. "Tôi chỉ quan tâm đến ý tưởng và quyền kiểm soát".

Bộ sưu tập bao gồm 69 chiếc xe, mà Ecclestone cho biết là hiện thân của 70 năm lịch sử F1.

Đầu năm nay, Ecclestone gây chú ý khi bán bộ sưu tập 69 xe F1 cá nhân - trị giá khoảng 663 triệu USD - cho Mark Mateschitz, con trai cố đồng sáng lập Red Bull. Ông gọi đây là "những chiếc xe viết nên lịch sử thể thao, đánh dấu 70 năm phát triển của F1", và tin rằng bộ sưu tập đang nằm trong tay người xứng đáng nhất. Mateschitz cho biết ông sẽ mở không gian trưng bày công khai trong tương lai gần.

Theo Bild, Ecclestone cũng đã bán một du thuyền và dự định bán nốt chiếc còn lại, coi đó là cách dọn dẹp cuộc sống. Fabiana giải thích rằng chúng hầu như chỉ được dùng vài ngày mỗi năm.

Sự thay đổi này đến sau vụ kiện thuế năm 2023, khi Ecclestone thừa nhận khai man tài sản ở nước ngoài và phải nộp gần 1 tỷ USD tiền phạt. Ông nhận án treo 17 tháng, thoát tù nhưng khép lại một giai đoạn đầy sóng gió.

Giờ đây, dù sở hữu khối tài sản gần 4 tỷ USD, Ecclestone và vợ sống giản dị trong căn nhà gỗ nhìn ra dãy Alps. Ông đọc sách vào buổi sáng, đi dạo buổi chiều và tối quây quần cùng gia đình.

Fabiana cùng Ecclestone dắt con trai út Ace, 5 tuổi, đi dạo. Ảnh: Bild

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là "cây gia phả" của ông: con gái lớn Deborah đã 70 tuổi, trong khi con út Ace mới vào lớp một. "Thật kỳ lạ khi nhìn đứa lớn và đứa nhỏ rồi nhận ra chặng đường dài giữa hai thế hệ", ông nói.

Ace đang học tại một trường quốc tế gần nhà, nói trôi chảy tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Đức. Fabiana mong con trai hiểu giá trị của cuộc sống bình thường, dù sinh ra trong gia đình giàu có.

Khi nhìn lại sự nghiệp, Ecclestone nhắc đến những người bạn đã khuất - tay đua Jochen Rindt, chủ tịch FIA Max Mosley và huyền thoại Niki Lauda - những người từng gắn bó với ông suốt nửa thế kỷ. Giờ đây, ông chỉ còn Flavio Briatore, cựu lãnh đạo Renault và Benetton, là bạn thân duy nhất còn sống.

"Nhiều người đến rồi đi", ông nói. "Nhưng bạn thật sự, người ở lại với bạn qua mọi thăng trầm thì chỉ có rất ít. Tôi có bốn người như thế, và giờ chỉ còn một".

Bernie Ecclestone (phải) và huyền thoại F1 Michael Schumacher. Ảnh: Bild

Bernie Ecclestone là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Ông được xem là người đã biến F1 từ một môn đua xe chỉ dành cho giới mê tốc độ thành đế chế thể thao toàn cầu trị giá hàng tỷ USD. Sinh năm 1930 tại Anh, Ecclestone khởi đầu sự nghiệp với vai trò tay đua, sau đó chuyển sang quản lý đội đua và nhanh chóng nắm quyền điều hành toàn bộ hệ thống thương mại của F1 trong nhiều thập kỷ.

Trong thời kỳ đỉnh cao, Ecclestone kiểm soát mọi khía cạnh của giải đua - từ bản quyền truyền hình, hợp đồng tài trợ cho đến lịch thi đấu toàn cầu. Dù từng gây tranh cãi vì phong cách điều hành cứng rắn và phát ngôn thẳng thắn, không ai có thể phủ nhận vai trò của ông trong việc đưa F1 trở thành biểu tượng của tốc độ, xa xỉ và sức ảnh hưởng toàn cầu.

Ecclestone rời vị trí Giám đốc điều hành F1 đầu năm 2017, sau cuộc chuyển giao quyền lực trị giá 8 tỷ đôla khi tập đoàn Liberty Media hoàn tất thương vụ thâu tóm giải đua xe tốc độ nhất hành tinh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)