Ông trùm Chen Zhi bị nghi có công ty, căn hộ ở Nhật

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp của Nhật cho thấy ông trùm Chen Zhi, người bị Mỹ truy tố tội lừa đảo, có các công ty và bất động sản ở nước này.

Tờ Mainichi của Nhật ngày 18/11 dẫn các tài liệu đăng ký kinh doanh cho thấy Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, sở hữu một căn hộ hạng sang ở Tokyo và có ít nhất ba công ty tại Nhật Bản.

Theo điều tra của truyền thông Nhật Bản, Chen Zhi, người đang bị Mỹ truy tố với cáo buộc lừa đảo đầu tư quy mô lớn cùng rửa tiền, mở rộng kinh doanh đến Tokyo vào năm 2022, có khả năng đã tìm cách xin tư cách thường trú nhân ở Nhật Bản qua phương thức đầu tư làm ăn.

Ban đầu, địa chỉ cư trú của Chen trong hồ sơ kinh doanh được ghi là một vị trí gần trụ sở Prince Group ở Phnom Penh. Tuy nhiên, sau khi lập công ty mang tên "Prince Group" tại quận Chiyoda ở Tokyo, Chen chuyển địa chỉ cư trú sang một căn hộ hạng sang ở quận Minato.

Trụ sở chính của Prince Group tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap

Theo dữ liệu từ các trang bất động sản, các căn hộ trong tòa nhà này đều rộng hơn 150 m2, với tiền thuê hàng tháng lên đến vài triệu yen, trong khi một số căn được rao bán với giá hơn 1,6 tỷ yen (khoảng 10 triệu USD). Mười ngày sau khi Mỹ công bố quyết định truy tố Chen, địa chỉ đăng ký của ông này trên hồ sơ doanh nghiệp Nhật Bản được đổi lại về Phnom Penh.

Nguồn tin địa phương tại Campuchia cho biết Chen thường xuyên đến Nhật Bản, nhưng cư dân trong tòa nhà nói họ chưa từng thấy ông. Giới chức Nhật Bản chưa bình luận về thông tin này.

Từ ngày 16/10, Nhật Bản siết quy định cấp thị thực doanh nhân, nâng mức vốn tối thiểu từ 5 triệu yen lên 30 triệu yen. Công ty của Chen tại Nhật chỉ có mức vốn 5 triệu yen.

Dữ liệu đăng ký kinh doanh cho thấy Prince Group đã lập ít nhất ba công ty liên kết tại Nhật Bản từ năm 2022, gồm Prince Group, Prince Japan và Canopy Sands.

Dù các công ty này đăng ký kinh doanh bất động sản và tư vấn đầu tư, chúng có khả năng chỉ là công cụ rửa tiền, theo Mainichi. Trong vài năm qua, họ đã tổ chức nhiều hội thảo kêu gọi đầu tư vào dự án bất động sản cao cấp tại Campuchia.

Thanh Danh (Theo Mainichi, Kyodo)