'Ông trùm' Cha In Pyo từ chối tiếp quản công ty của cha

Cha In Pyo, tài tử Hàn đóng "Ông trùm", nói không tiếp quản công ty về vận tải biển của cha.

Theo YNA, ông Cha Su Woong - bố của Cha In Pyo - qua đời hôm 8/7, thọ 83 tuổi. Diễn viên đăng trên trang cá nhân video bố đi bộ và viết: "Tạm biệt cha. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường. Con yêu bố. Cảm ơn bố". Vợ In Pyo - diễn viên Shin Ae Ra - viết cha chồng là người cô luôn kính trọng, yêu thương. Cô mong cha không còn đau đớn ở thế giới khác.

Cha In Pyo (trái) và ông Cha Su Woong. Ảnh: YNA

Sau khi ông Cha Su Woong qua đời, gia thế của Cha In Pyo được nhiều khán giả quan tâm. Cha In Pyo sống giản dị, kín tiếng nên không nhiều người biết gia đình anh bề thế. Theo chương trình của A Channel phát sóng hồi tháng 1, ông Cha Su Woong là người sáng lập kiêm chủ tịch của Woosung Shipping - một trong công ty lớn nhất Hàn Quốc về vận tải biển, thành lập khoảng 50 năm.

Tuy nhiên, Cha In Pyo không nhận anh là "phú nhị đại" (con của người giàu có), cũng chưa từng khoe khoang về công ty của cha. Thời trẻ, anh học ngành kinh tế tại Đại học Rutgers, Mỹ, có kiến thức về kinh tế học. Vì yêu thích diễn xuất, Cha In Pyo không theo nghiệp kinh doanh, gia nhập làng giải trí từ năm 1987.

Cha In Pyo đăng ảnh bên vợ dịp kỷ niệm 27 năm kết hôn, năm ngoái. Ảnh: Instagram/Cha In Pyo

Năm 2004, cha của Cha In Pyo từng thảo luận với các con về vấn đề ông nghỉ hưu, việc tiếp quản kinh doanh của công ty nhưng không ai nhận kế tục bố. Anh em Cha In Pyo cho rằng họ không am hiểu về vận tải biển, không thể đảm nhận trọng trách. Việc quản lý nên dành cho người có cống hiến cho công ty, có kiến thức lĩnh vực này. Anh trai của Cha In Pyo hiện là CEO một công ty con của tập đoàn CJ.

Theo đuổi nghệ thuật, Cha In Pyo thành công qua loạt tác phẩm như Tình anh trao em, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ông trùm, Anh và em, Pháo hoa... Ngoài đóng phim, anh còn xuất bản các tiểu thuyết Goodbye, Hill và Today's Forecast. Những năm gần đây, tài tử đóng What happened to Mr Cha?, Heaven's Quest, Family: The Unbreakable Bond (vai khách mời), Sweet and Warm...

'Ông trùm' - vai diễn kinh điển của Cha In Pyo Cha In Pyo trong phim "Ông trùm" - tác phẩm kinh điển màn ảnh Hàn. Video: MBC

Anh kết hôn với diễn viên Shin Ae Ra năm 1995, có một con trai. Vợ chồng nhận hai bé gái mồ côi làm con nuôi. Đôi vợ chồng thường làm tình nguyện viên tại các trung tâm bảo trợ trẻ em bất hạnh. Dịp kỷ niệm ngày cưới năm ngoái, Cha In Pyo đăng ảnh bên vợ và viết: "27 năm qua, em là vợ, người bạn, người đồng hành, người cố vấn tuyệt vời nhất của anh. Em còn là đầu bếp, là thiên thần. Cảm ơn em, anh yêu em".

