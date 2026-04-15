Ông Trịnh Văn Tuấn nói lý do giá cổ phiếu OCB 'ở mức rất thấp'

Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn cho rằng cổ phiếu giao dịch vùng giá thấp bởi tỷ suất sinh lời trên vốn chưa quay lại mức 20-25% như trước khi niêm yết.

Trong phiên họp thường niên sáng 15/4, một số cổ đông chất vấn ban lãnh đạo Ngân hàng Phương Đông (OCB) về lý do cổ phiếu duy trì ở mức rất thấp dù hoạt động cốt lõi tốt và đề nghị có giải pháp. OCB hiện giao dịch quanh vùng 11.650 đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và thấp hơn vùng đỉnh khoảng 20%. Trong ngành ngân hàng, thị giá cổ phiếu này nằm ở nhóm dưới.

Theo ông Tuấn, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trước khi niêm yết năm 2021 dao động 20-25%, nhưng gần đây thấp hơn. Ông khẳng định ngân hàng "rất minh bạch trong việc ghi nhận và hạch toán sổ sách" nên số liệu này phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh. Đây được xem là nguyên nhân trực tiếp tác động đến giá cổ phiếu.

Người đứng đầu Hội đồng quản trị OCB nói mục tiêu sắp tới là ROE đạt trên 15% khi ngân hàng đã giải quyết được các bất cập. "Tôi tin giá cổ phiếu sẽ tăng và được nhà đầu tư đánh giá đúng", ông Tuấn nói với cổ đông.

Ông Trịnh Văn Tuấn tại phiên họp thường niên sáng 15/4. Ảnh: OCB

Trong báo cáo công bố giữa tháng 2, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán BSC đưa quan điểm "nắm giữ" cổ phiếu này với giá dự phóng năm nay lên 13.500 đồng, tức cao hơn hiện tại khoảng 16%.

OCB dự kiến phát hành gần 400 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. Nếu thành công, vốn điều lệ ngân hàng tăng từ khoảng 26.630 tỷ đồng lên trên 30.600 tỷ đồng. Aozora Bank Ltd, cổ đông lớn duy nhất đang nắm 15% vốn OCB, dự kiến duy trì tỷ lệ sở hữu như hiện tại.

Ông Yoshizawa Toshik, đại diện Aozora Bank Ltd, cho rằng kết quả kinh doanh 5 năm (kể từ khi nhóm này đầu tư) chưa tăng trưởng vượt trội, nhưng họ ghi nhận nỗ lực tái cấu trúc như xử lý các khoản nợ xấu, chuyển dịch mô hình kinh doanh từ phụ thuộc vào thu nhập lãi sang tăng nguồn thu các loại phí dịch vụ và phí tư vấn.

OCB đặt mục tiêu năm nay lãi trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 40% so với năm ngoái. Ngân hàng dự kiến tổng tài sản đến cuối năm tăng 10% lên trên 354.000 tỷ đồng, còn tổng huy động và dư nợ dự kiến tăng 15%.

Theo ông Phạm Hồng Hải - Tổng giám đốc OCB, huy động tín dụng vẫn đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh. Ngoài cho vay các lĩnh vực truyền thống, ngân hàng đang mở rộng cho vay nông nghiệp, dịch vụ và công nghệ. Bên cạnh đó, ngân hàng tính đẩy mạnh cho vay sản phẩm lợi suất cao có rủi ro và cơ cấu lại tài sản sinh lời, nhằm cải thiện tỷ suất lợi nhuận ròng.

Ông Hải nói thêm, với trần tín dụng thận trọng trong năm nay, nhiều khả năng OCB không đáp ứng được tất cả nhu cầu tín dụng của khách hàng. Do đó, ngân hàng sẽ cung cấp các giải pháp khác như dịch vụ tư vấn tài chính, phát hành trái phiếu, quản trị dòng tiền... để vừa đáp ứng nhu cầu, vừa tăng nguồn thu phí dịch vụ.

