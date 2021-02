Còn chuyện tiếp viên không tươi cười với khách, bị phản ánh và kỷ luật, đình chỉ bay 3 tháng, là có, nhưng không phải cứ nghe phản ánh là kỷ luật. Quá trình kiểm tra phản ánh của khách hàng tại hãng phải tuân theo quy trình chuẩn chỉnh, có đủ bằng chứng. Các bộ phận liên quan tìm hiểu nguyên nhân, vì sao tiếp viên không tươi cười với khách và nếu không có lý do chính đáng, người đó sẽ bị kỷ luật. Cá nhân tôi vẫn thường sử dụng mạng xã hội để nắm bắt liên tục phản hồi hàng ngày của hành khách.

- Dịch bệnh đã ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến chỉ số kinh doanh của Bamboo Airways?

- Thực tế, 2020 lại là năm các chỉ số của Bamboo Airways tốt hơn so với 2019. Bamboo Airways ghi nhận lãi trước thuế 400 tỷ đồng, tăng hơn 30%. Chúng tôi khai thác vượt 40,8% công suất so với cùng kỳ năm trước đó và duy trì tỷ lệ đúng giờ dẫn đầu toàn ngành. So với năm 2019, số lượng phi công và tiếp viên vẫn tăng tới 20%, trong khi tổng số nhân sự tăng 17%.

Các dự báo hay tiên đoán về triển vọng ngành có thể biến thiên theo mỗi góc nhìn. Còn riêng với Bamboo, chúng tôi vẫn vững vàng ngay trong năm mất mát nhất lịch sử hàng không, thì không có lý do gì để bi quan thêm trước tương lai. Một khi đã chạm đáy rồi, thì chỉ còn hướng đi lên.

Sáng 27 Tết vừa rồi, Bamboo đón máy bay A321NEO ACF mới xuất xưởng. Chúng tôi là hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới vẫn tiếp nhận thêm máy bay thời điểm này, sẽ còn nhận thêm máy bay A321/A320NEO và phản lực Embraer trong hai quý đầu năm nay, phục vụ cho kế hoạch tăng tốc trong năm 2021, tiến sát mục tiêu 30% thị phần nội địa, chuẩn bị bay quốc tế khi sau dịch bệnh được kiểm soát.