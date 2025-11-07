Ông Trần Sỹ Thanh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ xứng đáng là nơi bảo vệ kỷ cương

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ xây dựng ngành kiểm tra vững mạnh, xứng đáng là nơi Đảng đặt niềm tin bảo vệ kỷ cương, nhân dân kỳ vọng bảo vệ công bằng.

Chiều 7/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ giữa ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Sỹ Thanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự, chứng kiến lễ bàn giao. Hai ngày trước, Hội nghị Trung ương 14 đã bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay ông Nguyễn Duy Ngọc được điều động làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ thời gian công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giúp ông có điều kiện tiếp cận gần hơn với những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ông học hỏi được nhiều điều sâu sắc về tư duy kiểm tra trong lãnh đạo; tư duy chính trị trong giám sát; tư duy đạo đức trong thi hành kỷ luật.

"Tôi thấy mình thật may mắn khi được Đảng rèn luyện trong môi trường nghiêm túc, kỷ luật, minh bạch và đầy tính Đảng như Ủy ban Kiểm tra Trung ương", ông Ngọc bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Thời gian qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Ủy ban Kiểm tra đã triển khai nhiều chỉ đạo mới của lãnh đạo Đảng, như mở rộng phạm vi giám sát và chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa; xây dựng ngành, đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Trần Sỹ Thanh cho biết bản thân từng gắn bó với Ủy ban trong quá trình công tác, nay trở lại ở vị trí mới là vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự tận tâm, chủ động và nỗ lực cao nhất. Ông nhấn mạnh trước mắt Ủy ban sẽ tập trung phục vụ tốt Đại hội 14 của Đảng, đồng thời tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, "xứng đáng là nơi Đảng đặt niềm tin để bảo vệ kỷ cương, nhân dân đặt kỳ vọng để bảo vệ công bằng".

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Sỹ Thanh được giao trọng trách mới. Ông Tú tin tưởng với trách nhiệm cao và bề dày kinh nghiệm, ông Thanh sẽ cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giành được thành tích cao hơn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ cùng Chủ nhiệm Trần Sỹ Thanh hiện nay là 13 Phó chủ nhiệm gồm các ông Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng, Nguyễn Hồng Lĩnh, Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Trọng Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Lê Văn Thành, Nguyễn Mạnh Hùng và bà Trần Thị Hiền. 10 Ủy viên gồm ông Võ Thái Nguyên, Hồ Minh Chiến, Nguyễn Văn Hội, Tô Duy Nghĩa, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đào Thế Hoằng, Đinh Văn Cường, Trần Văn Phúc, Trịnh Thế Bình và Trần Quốc Bình.

Vũ Tuân