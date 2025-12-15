Ông Trần Sỹ Thanh: 'Thủ đô có cơ chế mạnh nhất từ trước đến nay'

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kể rằng thời điểm ông mới về Hà Nội công tác, nhiều cán bộ không dám đề xuất, không nêu sáng kiến, nhưng nay đã khác.

Chiều 15/12, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 (Mê Linh, Sóc Sơn cũ) đã tiếp xúc cử tri để thông tin kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chia sẻ tại buổi tiếp xúc đặc biệt, ông Trần Sỹ Thanh cho biết đây không chỉ là kỳ cuối của Quốc hội khóa XV mà còn là kỳ chuyển tiếp, khi cả nước chuyển sang thế phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo ông Thanh, thể chế, vốn từng là "điểm nghẽn", nay đã trở thành điểm mạnh sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66. Điều này tạo cơ hội để cả nước tăng tốc, phát triển nhanh hơn trong thời kỳ mới.

"Điều này được thể hiện ngay trong kỳ họp thứ 10, khối lượng luật rất lớn. Đặc biệt là tinh thần chuyển tải trong rất nhiều điều luật quan trọng, sát với thực tiễn hơn, sát với hơi thở cuộc sống hơn và gần với nguyện vọng của người dân hơn", ông Thanh nói.

Chia sẻ về quãng thời gian công tác ở Thủ đô, ông Thanh cho biết sau 3 năm 4 tháng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông kể lại, ở thời điểm mới về công tác, ông thấy nhiều cán bộ không dám đề xuất, không nêu sáng kiến vì "rất nhiều lý do". Điều đáng mừng là sau đó, đội ngũ cán bộ các sở, ngành, xã, phường đã rất mạnh dạn, quyết liệt và dám đề xuất trong công việc.

Ông Thanh đánh giá, Hà Nội hiện có một hệ thống cơ chế "mạnh nhất từ trước đến nay" với "tất cả thẩm quyền, Quốc hội đã trao về cho HĐND thành phố". Theo ông, đó là nhờ hệ thống đã dũng cảm đề xuất và được Quốc hội, cả hệ thống chính trị tin tưởng giao phó.

Bên cạnh cơ chế, Hà Nội cũng có đội ngũ cán bộ "hùng hậu, tinh nhuệ", làm việc rất nhanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, chưa bao giờ Hà Nội có sự đồng thuận của người dân cao như hiện tại. Người dân Thủ đô biết chia sẻ với chính quyền những lúc khó khăn, thiên tai, dịch bệnh; biết động viên cán bộ vững vàng đi lên. Ông lấy sự kiện A80 là biểu hiện cao nhất của sự đoàn kết, an toàn và sẻ chia này.

Với những điều kiện thuận lợi về cơ chế, cán bộ và sự đồng thuận của người dân, ông Thanh bày tỏ niềm tin Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng như mong muốn, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội.

Ông chia sẻ, dù ở cương vị nào, ông vẫn là công dân Thủ đô, được học hỏi và trưởng thành rất nhiều từ Hà Nội.

"Tôi sẽ luôn bên cạnh Hà Nội, đi cùng Hà Nội, cùng các đồng chí thực hiện công việc chung, đảm bảo Hà Nội phát triển theo như nguyện vọng của bà con, cán bộ và nhân dân thủ đô", ông Trần Sỹ Thanh cam kết.

Võ Hải