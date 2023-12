Ông Trần Minh Lợi lại bị bắt

Đăk LăkÔng Trần Minh Lợi, 55 tuổi, bị cáo buộc thường xuyên phát trực tiếp trên mạng xã hội nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc.

Ngày 1/12, ông Lợi bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân đồng thời khám xét nơi ở của bị can ở huyện Cư Kuin.

Theo cơ quan điều tra, sau khi ra tù năm 2020, ông Lợi lập Facebook Trần Minh Lợi và công ty tư vấn nhận hỗ trợ pháp lý cho nhiều người dân. Trên trang cá nhân, ông Lợi thường xuyên livestream nói về các vụ việc mà ông nhận hỗ trợ, hoặc khi làm việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhà chức trách cáo buộc những nội dung này "không đúng, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích của Nhà nước".

Ông Trần Minh Lợi (trái) tại phiên tòa năm 2018. Ảnh: Thiện Nhân.

Trước đó, năm 2016, Trần Minh Lợi lập trang Facebook "Chống giặc nội xâm" và thu thập tài liệu, chứng cứ tố cáo các hành vi sai phạm, nhận hối lộ của nhiều cán bộ, công chức. Trong thời gian này, ông Lợi bàn bạc với người nhà 6 bị can (bị bắt về tội Đánh bạc) đưa 60 triệu đồng cho cán bộ công an để được tại ngoại.

Mở rộng điều tra, công an xác định tháng 4/2014, Lợi đã đưa hối lộ 30 triệu đồng cho cán bộ ngân hàng, trong quá trình vay vốn. Hồi tháng 7/2018, Lợi bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ.

Ngọc Oanh