Ông Trần Khải Hoàn làm Tổng giám đốc Ngân hàng Nam Á

Sau hai năm giữ vị trí quyền Tổng giám đốc, ông Trần Khải Hoàn chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Nam A Bank từ 10/4.

Ông Trần Khải Hoàn sinh năm 1978, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tín dụng.

Tại Nam A Bank, ông Hoàn từng giữ các vị trí như Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Phó tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản, Phó tổng giám đốc thường trực. Từ tháng 3/2024, ông là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền tổng giám đốc.

Ông Trần Khải Hoàn, Tổng giám đốc Nam A Bank. Ảnh: NAB

Theo ngân hàng, việc bổ nhiệm nhằm đảm bảo tính kế thừa và nhất quán trong chiến lược phát triển dài hạn. Ban lãnh đạo kỳ vọng ông Hoàn sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh năm 2026 và chiến lược giai đoạn 2026-2031 theo hướng bền vững, hội nhập.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò điều hành, ban điều hành dưới sự dẫn dắt của ông Trần Khải Hoàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt 418.333 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với đầu nhiệm kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.254 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với năm 2020. Ngân hàng cũng gia nhập nhóm 15 tổ chức tín dụng lớn nhất hệ thống.

Nhà băng này đang mở rộng hợp tác quốc tế và triển khai các định hướng chuyển đổi số, phát triển xanh. Tháng 3, ngân hàng tham gia chương trình tài trợ thương mại của IFC với hạn mức dự kiến 50 triệu USD, đồng thời làm việc với Proparco để huy động khoảng 30 triệu USD vốn xanh.

Quỳnh Trang