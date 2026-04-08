Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị diễn ra chiều 8/4. Ông Trần Đức Thắng kế nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc - người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Trần Đức Thắng 53 tuổi, quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ Kinh tế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông trải qua 23 năm công tác tại Bộ Tài chính (từ năm 1995), từng đảm nhiệm Cục trưởng Quản lý công sản trước khi chuyển qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Giang Huy

Từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021, ông là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, kiêm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương rồi làm Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ (từ 17/6/2025).

Ngày 25/10/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 16 và một ngày sau (23/1/2026) được bầu vào Bộ Chính trị.

Thành ủy Hà Nội hiện có 4 Phó bí thư gồm các ông Vũ Đại Thắng 51 tuổi, Nguyễn Văn Phong 58 tuổi, Nguyễn Trọng Đông 57 tuổi và bà Phùng Thị Hồng Hà 55 tuổi.

Võ Hải