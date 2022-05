Ông Trần Đình Thiên: ‘Sun Group tạo cảm hứng đầu tư tại Thanh Hóa’

Sau khi hoàn thiện hệ sinh thái, các sản phẩm của Sun Group sẽ đi trước đón đầu chu kỳ tăng giá của bất động sản, phù hợp với khẩu vị đầu tư hiện nay, theo ông Trần Đình Thiên.

Tiềm năng được đánh thức

Tại tọa đàm "Xu hướng đầu tư bất động sản bền vững sau dịch" diễn ra tại Thanh Hóa mới đây, các khách mời đã tập trung phân tích sự trỗi dậy của thị trường địa ốc Thanh Hóa với động lực tăng trưởng từ sự tiên phong của các chủ đầu tư lớn, tiêu biểu là Tập đoàn Sun Group.

Tọa đàm "Xu hướng đầu tư bất động sản bền vững sau dịch" diễn ra tại Thanh Hóa. Ảnh: Sun Property

Các chuyên gia đều nhận định với nguồn lực đa dạng để phát triển du lịch, thị trường Thanh Hóa đang được đánh thức bởi những dự án quy mô lớn đến từ các đại bàng. Trước đây, tỉnh chưa được đầu tư xứng tầm mặc dù sở hữu tiềm năng lớn về diện tích, dân số, danh lam thắng cảnh cùng hơn 1.500 di tích lịch sử văn hóa.

Theo PGS TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, trong hai năm đại dịch, Thanh Hóa và Quảng Ninh là một trong số ít địa phương ghi nhận mức độ thu hút đầu tư không bị chững lại, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

"Thanh Hóa với sự hiện diện của Sun Group đã tạo ra một cảm hứng đầu tư rất lớn, thu hút nhiều nhà đầu tư hướng đến du lịch đẳng cấp cao", ông Thiên nhấn mạnh.

PGS TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Sun Property

Biểu hiện là trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, ngành du lịch Thanh Hoa đã ghi nhận mức tăng trưởng tích cực khi vươn lên dẫn đầu những địa phương hút khách du lịch nhất với gần 900.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt 1.960 tỷ đồng.

Mức tăng trưởng này cải thiện đáng kể so với năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Thanh Hóa đón hơn 9,65 triệu lượt khách, song lượng khách quốc tế chỉ hơn 300.000 lượt. Con số này khá khiêm tốn so với mốc 5,7 triệu lượt khách quốc tế đến Quảng Ninh. Tổng doanh thu du lịch của Thanh Hóa đạt hơn 14.500 tỷ đồng năm 2019, gần bằng một nửa so với Đà Nẵng (30.937 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Cao Cường, Giám đốc kinh doanh Sun Property, thành viên Sun Group nhận định sự bùng nổ này gây bất ngờ nhưng rất hợp lý so với tiềm năng của Thanh Hóa.

"Du lịch xứ Thanh sẽ còn phát triển bùng nổ trong dài hạn khi những tiềm năng được đánh thức bởi nhà đầu tư lớn", ông Cường nhận định.

Theo các chuyên gia, Sun Group đã góp phần thay đổi ngành du lịch Thanh Hóa bằng những công trình quy mô lớn. Với sứ mệnh khai mở những tiềm năng sẵn có của địa phương, chỉ sau hơn một năm hiện diện, những tổ hợp dự án của Sun Group đã lần lượt ra mắt, từng bước khai thác thế mạnh của du lịch xứ Thanh từ vùng biển Sầm Sơn tới vùng đồng bằng Quảng Xương hay miền núi Bến En.

Ông Phạm Tiến Nam, một nhà đầu tư bất động sản kinh nghiệm tại Thanh Hóa chia sẻ trước đây Sầm Sơn trong ấn tượng của du khách chỉ có tắm biển và ăn hải sản, không có chỗ giải trí, tiêu tiền. Sau khi tham dự đêm khai mạc lễ hội biển Sầm Sơn thu hút hàng vạn người dân và du khách cuối tháng 4 vừa qua, ông Nam cảm nhận rõ tiềm năng phát triển đang mở ra với thành phố biển này.

"Tương lai quảng trường biển sẽ thành trung tâm lễ hội, sự kiện văn hóa của Sầm Sơn. Đặc biệt các khu đô thị, công viên lân cận sau khi hoàn thiện sẽ tạo nên một hệ sinh thái sở hữu mọi loại hình nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu của du khách", ông Nam cho hay.

Đón đầu chu kỳ tăng giá của bất động sản

Theo ghi nhận của nhiều đại lý phân phối bất động sản tại Thanh Hóa, các dự án do Sun Property phát triển đang có tốc độ thanh khoản cao. Đại diện Sun Property tiết lộ chỉ sau một tháng ra mắt, 97% shophouse thuộc khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard tại trung tâm quảng trường biển Sầm Sơn đã được đăng ký đặt chỗ. Bên cạnh đó, rổ hàng tại nhiều dự án khác của Sun Property tại Thanh Hóa như Khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Sun Riverside Village hay Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen cũng ghi nhận lượng hấp thụ tốt.

Phân khu La Fiesta thuộc dự án Sun Grand Boulevard – tâm điểm sự kiện, lễ hội sắp ra mắt. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Với kinh nghiệm phân phối nhiều sản phẩm bất động sản Sun Property, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Nhật Khang cho rằng sức hút của bất động sản mang thương hiệu Sun Property đến từ chiến lược thâm canh khác biệt. Theo ông Tùng, Sun Group không đầu tư một vài dự án riêng lẻ mà quy hoạch đồng bộ cả hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng đẳng cấp, không ngừng hoàn thiện, bổ sung các công trình tiện ích, biểu tượng mới để gia tăng sức hút với du khách và nhà đầu tư. Nhờ đó, mỗi sản phẩm nằm trong hệ sinh thái của Sun Group ở các vùng đất đều được hưởng lợi.

"Những dự án quy mô, đẳng cấp có tác động lan tỏa, thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư thứ cấp từ nhiều tỉnh, thành đổ về. Điều đó cũng tạo ra những giá trị mới cho thị trường bất động sản và du lịch của Thanh Hóa", ông Tùng đánh giá.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Nhật Khang chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Sun Property

Đồng tình với quan điểm trên, ông Trần Đình Thiên cho rằng, cách làm của Sun Group không chạy theo số lượng, bỏ qua chất lượng để kéo đông người đến mà là đẳng cấp và khác biệt. Ông Thiên chia sẻ thêm, sau đại dịch, khẩu vị của nhà đầu tư thay đổi, tập trung vào những sản phẩm có giá trị thực, sinh lời bền vững.

"Đối chiếu xu hướng này với chiến lược đầu tư thâm canh của Sun Group sẽ thấy các sản phẩm của tập đoàn này đi trước đón đầu chu kỳ tăng giá của bất động sản khi hệ sinh thái hoàn thiện vào những năm tới, phù hợp với khẩu vị đầu tư hiện nay", ông Thiên nhận định.

Các chuyên gia cho rằng tiềm năng sinh lời của sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được các nhà đầu tư đánh giá một phần dựa trên khả năng kéo dòng khách đổ về vui chơi, trải nghiệm khi quần thể hoàn thiện.

"Là nhà đầu tư, điều tôi quan tâm nhất chính là lợi nhuận thu về của khối tài sản. Tôi cho rằng sự tham gia của Tập đoàn Sun Group vào thị trường Thanh Hóa là dấu mốc cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Giá trị các bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng của tập đoàn này hiện mới nằm ở "chân sóng" nên còn dư địa tăng trưởng lớn", ông Nam chia sẻ.

Ngọc Diễm