Ông Trần Đình Long: Cổ phiếu Hòa Phát không phải 'giấy lộn'

Chủ tịch Hòa Phát bức xúc khi nhà đầu tư nói việc chia cổ phiếu là "giấy lộn" và khẳng định việc giữ quy mô tiền mặt lớn là điều sống còn bởi doanh nghiệp đang rất cần vốn.

Năm nay Tập đoàn Hòa Phát (HPG) kỷ niệm 30 năm thành lập, phiên họp thường niên cũng chọn tựa đề "30 năm khẳng định vị thế". Lần gặp mặt cổ đông với ban lãnh đạo công ty trong một năm có nhiều dấu mốc đáng ra phải diễn ra trong bầu không khí tích cực thì phiên họp sáng nay được tổ chức với sự "căng thẳng".

Trong bối cảnh giá cổ phiếu lao dốc, HPG mở cửa phiên hôm nay tiếp tục giảm hơn 3%, nhiều yếu tố thị trường ảnh hưởng không tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp đứng đầu ngành thép khiến nhiều nhà đầu tư, cổ đông lo lắng.

Một số bài đăng trên các diễn đàn gần đây còn gọi cổ phiếu HPG là "giấy lộn" khi doanh nghiệp này đề xuất trả cổ tức đa phần bằng cổ phiếu. Nhiều cổ đông cho rằng việc giữ lượng tiền mặt lớn là không cần thiết, thay vì thế Hòa Phát nên chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Ông Trần Đình Long trả lời cổ đông Hòa Phát sáng 24/5. Ảnh: HPG

"Tâm trạng tôi rất buồn, nhiều nhà đầu tư đòi hỏi phải chia hết lợi nhuận, cho rằng việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 'giấy lộn'. Tôi cám ơn sự góp ý mang tính chất xây dựng của các cổ đông, còn nếu góp ý như này thì khó cho tôi quá", ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hòa Phát, chia sẻ.

Ông Long được đánh giá là người cởi mở với cổ đông, không "né" bất kỳ câu hỏi nào trong các phiên họp thường niên trước. Nhà đầu tư cũng ít khi thấy người đứng đầu Hòa Phát tỏ ra bức xúc trước những ý kiến góp ý trái chiều. Nhưng hôm nay là lần hiếm hoi Chủ tịch Hòa Phát tỏ rõ thái độ.

Ông nói, việc nhà đầu tư dùng từ "giấy lộn" để gọi cổ phiếu Hòa Phát là sự xúc phạm vì Hòa Phát hiện nay là một trong những doanh nghiệp sản xuất lớn nhất Việt Nam, doanh thu một năm 150.000 tỷ đồng.

Để giải thích về quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu, người đứng đầu Hòa Phát nhắc tới câu chuyện đầu tư của tập đoàn.

Theo ông, trong nhiều lần họp Hội đồng quản trị ông đã phát biểu rằng: "Nếu dừng lại thì Hòa Phát sẽ chết, đối thủ cạnh tranh sẽ vượt qua".

Ý nghĩa của câu nói này là ngoài những gì đã có, Hòa Phát còn phải vươn tới tầm khu vực, như việc làm dự án Dung Quất giai đoạn 2. Thậm chí, hiện nay Hòa Phát còn tiếp tục nghiên cứu các dự án thép khác. "Chúng ta đang cần rất nhiều vốn", ông Long nói.

Năm nay, Hòa Phát đề xuất chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%, trong đó 35% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền. Với nhu cầu vốn cao, việc chia cổ tức bằng tiền, theo Chủ tịch Hòa Phát, sẽ tạo áp lực lớn, ngay cả khi tỷ lệ chỉ là 5%.

"Là cổ đông lớn nhất thì tôi cũng muốn chia nhiều tiền chứ. Nhưng nhu cầu vốn trong thời gian tới là rất lớn, ngay cả với tỷ lệ cổ tức tiền mặt 5% cũng e là hơi nhiều", ông Long chia sẻ.

Nhiều nhà đầu tư "chê" cách Hoà Phát sử dụng tiền khi công ty để lượng tiền và tương đương tiền lên tới hơn 40.000 tỷ đồng. Về việc này, ông Long cho rằng Hòa Phát không thể phiêu lưu, bởi việc duy trì lượng tiền mặt lớn để phát triển dự án là rất quan trọng. Như dự án Dung Quất 2, Hòa Phát vay các ngân hàng 35.000 tỷ đồng, phần còn lại là vốn tự có.

Đối với câu chuyện kinh doanh năm nay, Chủ tịch Hòa Phát cho rằng "ngành thép không thuận lợi".

Năm nay, ban lãnh đạo Hòa Phát đề xuất kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 160.000 tỷ đồng, tăng gần 7%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 25.000-30.000 tỷ đồng, thấp hơn gần 30% so với thực hiện năm 2021.

"Lúc này ngành thép đang không thuận lợi. Khi có kết quả kinh doanh quý II, cổ đông sẽ thấy tình hình thê thảm thế nào", ông Long cho biết. Theo ông, có hai nguyên nhân lớn khiến lĩnh vực này gặp khó.

Đầu tiên là giá nguyên liệu tăng cao do căng thẳng Nga - Ukraine. Khi xung đột giữa hai nước mới nổ ra, nhiều người cho rằng ngành thép sẽ hưởng lợi khi Nga và Ukraine đều là hai nhà sản xuất thép lớn. Tuy nhiên, thực tế không phải màu hồng như vậy. Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, như than, đã tăng mạnh ảnh hưởng tới chi phí sản xuất. Nguyên nhân thứ hai là chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc khiến nhu cầu thép giảm.

Dù vậy, ông Long cũng trấn an cổ đông rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào Hòa Phát cũng luôn có kết quả tốt nhất ngành thép, hơn tất cả doanh nghiệp khác.

Với mảng bất động sản, mục tiêu Hoà Phát lọt vào top 3 công ty đứng đầu. Chủ tịch Hòa Phát tin rằng năm ngoái do huy động vốn qua kênh trái phiếu dễ nên giá bất động sản ở mức quá cao, do đó Hòa Phát chưa mua được một dự án nào. Năm nay, triển vọng của lĩnh vực này có thể tích cực hơn. Hòa Phát cho biết sẽ đi các địa phương xin tham gia đấu thầu chương trình phát triển kinh tế.

Minh Sơn