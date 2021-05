Ông Trần Đắc Phu: 'Mất dấu nguồn lây Covid-19 Đà Nẵng'

Chuyên gia dịch tễ Trần Đắc Phu cho rằng ca nhiễm ở Đà Nẵng đã mất dấu nguồn lây, trước mắt cần tập trung chống dịch bằng cách truy vết triệt để F1, F2.

"Không phải tất cả ổ dịch đều tìm được F0", ông Phu nói với VnExpress sáng 5/5. Ca 2982 ghi nhận tại Đà Nẵng, là một ví dụ, hiện chưa tìm được F0 của trường hợp này.

Người này 28 tuổi quê ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu từ ngày 29/4. Ngày 2/5, anh có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 3/5 dương tính với nCoV. Một đồng nghiệp của anh này sau đó cũng xét nghiệm dương tính, là "bệnh nhân 2989".

Theo ông Phu, có 3 giả thiết nguồn lây tại Đà Nẵng: Nguồn lây từ người nhập cảnh hợp pháp mà cách ly không tốt; Lây trong khu cách ly; Các ổ dịch lẩn khuất trong động đồng mà chưa phát hiện ra, chưa bùng phát do người dân vẫn đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Ông Trần Đắc Phu. Ảnh: Gia Chính.

Theo ông Phu, việc điều tra nguồn lây quan trọng, giúp khoanh vùng ổ dịch nhanh, dễ dàng truy vết. Hà Nam và Vĩnh Phúc tìm được F0 nên dễ dàng hơn trong việc truy vết. Ví dụ, Vĩnh Phúc đã tìm được ổ dịch ở Sunny Club là liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc. Hai trong số 5 chuyên gia Trung Quốc này cũng đến Đà Nẵng song chưa thể khẳng định đây là nguồn lây cho các bệnh nhân Đà Nẵng mà cần phải điều tra xem họ có đến khách sạn nơi "bệnh nhân 2982" làm việc không.

"Tìm F0 cũng cần, song việc truy vết F1, F2 còn cần thiết hơn nữa", ông Phu nói và khuyến cáo Đà Nẵng cần nhanh chóng tìm F1, F2 của hai ca nhiễm này để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

"Bệnh nhân 2982" và 2989, đều là nhân viên của khách sạn Phú An. Khách sạn này đã được phong tỏa, làm nơi cách ly cho 16 F1 là nhân viên khách sạn. Ca nghi nhiễm ở Hội An là F1 của ca 2982, hiện chưa được Bộ Y tế công bố. Một ca nghi nhiễm ở Đồng Nai có liên quan quán karaoke tại Đà Nẵng, song chưa rõ liên quan đến cụm dịch tại khách sạn Phú An hay không.

Từ 0h ngày 4/5, Đà Nẵng dừng các hoạt động không thiết yếu, trong đó có hát karaoke, vũ trường, quán bar. Những địa điểm mà nhóm chuyên gia Trung Quốc cũng như ca 2982 từng đến, đã đóng cửa.

Hôm qua, bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận trách nhiệm cá nhân, nhưng cũng chỉ ra nhiều quận, huyện không nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, tập trung đông người.

Sở Y tế đề nghị UBND quận, huyện rà soát các cơ sở có thể thiết lập làm nơi cách ly tập trung, chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống.