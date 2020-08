Ông Trầm Bê bị kháng nghị tăng án

VKSND TP HCM đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt ông Trầm Bê cùng đồng phạm và liên đới bồi thường 505 tỷ đồng cho Ngân hàng Phương Nam.

Trong kháng nghị vừa ban hành, VKSND TP HCM cho rằng, mức án TAND TP HCM áp dụng đối với ông Trầm Bê (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Ngân hàng Phương Nam - đã sát nhập Sacombank) và đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng chưa tương xứng với mức độ phạm tội.

Tại phiên xử sơ thẩm, mức án VKS đề nghị đối với ông Trầm Bê là 6-7 năm tù, nhưng toà chỉ tuyên phạt 3 năm. Tương tự, các bị cáo còn lại toà cũng áp dụng hình phạt chưa bằng một nửa mức án VKS đề nghị.

Ông Trầm Bê bị VKSND TP HCM đề nghị tăng hình phạt. Ảnh: Thành Nguyễn.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa phúc thẩm buộc ông Bê và các cựu cán bộ Ngân hàng Phương Nam phải liên đới cùng bị cáo Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) bồi thường thiệt hại 505 tỷ đồng cho ngân hàng.

Viện dẫn Điều 48 BLHS và Điều 587 BLDS quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp nhiều người gây ra, VKS cho rằng các bị cáo phải bồi thường tương ứng với mức độ lỗi của mình. Nếu không xác định được mức độ lỗi, họ phải bồi thường theo phần bằng nhau.

Theo đó, trong 505 tỷ đồng thiệt hại, Cường phải bồi thường hơn 185 tỷ; số còn lại Cường, Trầm Bê cùng đồng phạm phải liên đới bồi thường - như đề nghị trước đó của VKS tại phiên sơ thẩm. Tuy nhiên, TAND TP HCM chỉ buộc một mình Cường chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2008, Cường biết rõ 23 sổ đỏ (10,3 ha đất nông nghiệp tại Bình Chánh) không thể sang tên cho công ty của mình nhưng vẫn mang đến Agribank thế chấp vay 171 tỷ đồng. Ông ta sau đó lấy lý do hoàn thiện thủ tục cho khu đất mượn lại 23 sổ đỏ này mang sang Ngân hàng Phương Nam làm hồ sơ thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt tiền.

Ông Trầm Bê và loạt cán bộ cấp dưới đã không thẩm định hồ sơ, bỏ qua các quy định, ký nhiều hợp đồng giải ngân tiền và vàng cho công ty của Cường vay dù 23 sổ đó này không có giá trị thế chấp, khiến Ngân hàng Phương Nam không thu hồi được nợ. Hiện, khoản nợ của Cường tại Sacombank là 505 tỷ đồng (185 tỷ đồng tiền gốc cộng lãi phát sinh).

Hôm 30/7, sau một tuần xét xử, toà tuyên phạt Dương Thanh Cường 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt tù chung thân trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là chung thân.

Ông Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, tổng hợp hình phạt 4 năm tù trước đó (giúp sức Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB khoảng 1.800 tỷ đồng), bị cáo phải chấp hành chung 7 năm tù.

Phan Huy Khang bị phạt 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo khác nhận 1 năm 3 tháng tù đến 2 năm tù giam, riêng Trầm Viết Trung lĩnh 1 năm tù treo.

Lý do được tòa đưa ra khi áp dụng mức hình phạt thấp hơn so với đề nghị của VKS là do hậu quả của vụ án "cơ bản đã được khắc phục".

Hải Duyên