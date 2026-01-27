Chồng không về chịu tang ông tôi, cũng không gọi điện chia buồn

Không hiểu nổi anh ta nghĩ gì khi trước đó không lâu còn bảo tôi nhắn tin chia buồn với chị dâu anh lúc ông nội chị ấy qua đời.

Tôi kể câu chuyện này khi đang sốc với những gì mình trải qua. Ông tôi vừa qua đời. Tôi và con nhỏ đều ốm, không về quê chịu tang được. Chồng tôi mang danh đi công tác nhưng thật ra là đi du lịch với công ty, không về quê thay tôi được, tôi cũng không trách. Thế nhưng đến một cuộc điện thoại gọi chia buồn với gia đình nhà vợ anh cũng không chủ động, như thế anh sống quá tệ và nhân cách có vấn đề.

Đến khi tôi nói quá, anh mới nhắn được cho mẹ tôi một tin nhắn chia buồn khi mọi sự đã xong xuôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình lại tệ hại đến vậy. Không hiểu nổi anh ta nghĩ gì khi trước đó không lâu còn bảo tôi nhắn tin chia buồn với chị dâu anh lúc ông nội chị ấy qua đời. Vậy mà với gia đình vợ, anh coi như không biết gì.

Chồng tôi thật sự coi thường cảm xúc của vợ, coi thường nhà vợ đến vậy sao? Hay nhân cách anh có vấn đề? Đến người trong công ty hay bạn bè, thậm chí láng giềng, theo lẽ thường tình anh cũng góp tiền phúng điếu ma chay. Tôi thật sự đã chọn nhầm chồng, một người đàn ông nghèo nhân cách và không biết đến đạo lý cơ bản của con người sao. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Huyền Nga