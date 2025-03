Ông tơ mang hạnh phúc cho người khác, giờ tìm tình yêu cho mình

Sau nhiều lần trải nghiệm cuộc sống thì mình sắp có biệt danh "ông tơ" khi chuyên đi se duyên cho người khác.

Hầu như mọi người viết bài trên đây đều đang thiếu mất người bên cạnh mình và đang trên hành trình mong muốn chia sẻ đôi điều suy nghĩ và mong muốn tìm thấy hạnh phúc. Sẽ có trường hợp người đăng viết bài rất nhiều với việc thay đổi tựa đề kèm nội dung nhưng mà vẫn chẳng tìm thấy người phù hợp, người nói chuyện cùng mình lâu. Trường hợp của mình chắc đặc biệt không kém, do trình độ văn học có hạn nên viết đôi dòng suy nghĩ.

Mình chẳng biết lý do gì mà trong chuyện tình cảm luôn không gặp may như vậy. Hầu như những buổi nói chuyện, gặp gỡ với người khác chẳng kéo dài lâu, đôi khi không may mắn nhất là khi bắt đầu nói chuyện cùng ai đó, tưởng như mối quan hệ có chút tiến triển thì lại kết thúc nhanh gọn và người đó lại dễ dàng có được hạnh phúc mới ngay sau đó. Sau nhiều lần trải nghiệm cuộc sống thì mình sắp có biệt danh "ông tơ" khi chuyên đi se duyên cho người khác. Thực tế ai gặp nói chuyện cùng mình xong từ độc thân cũng nhanh chóng có người yêu và đôi khi dễ dàng cưới được luôn mới lạ, trong khi người mình tìm lại chẳng thấy đâu. Mong muốn có ai cùng trường hợp như mình thì mau mau gắn kết chia sẻ suy nghĩ nhé.

Suốt ngày làm ông tơ đi se duyên thế này mình cũng chán nản, bi quan lắm rồi đó nha, ai đó cho mình niềm tin chút rằng cuộc sống này cũng có người cùng cảnh ngộ đi nè, để mình có thể chia sẻ tỷ thứ chuyện cùng nhau về hành trình mình đã trải qua. Cùng tần số thì sẽ dễ biết về nhau và chia sẻ, thế nên ai cùng tần số cứ liên hệ lại mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ