Ông Tô Ân Xô và Trần Đăng Quỳnh làm trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trung tướng Tô Ân Xô và đại tá Trần Đăng Quỳnh, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, được Ban Bí thư bổ nhiệm làm trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quyết định bổ nhiệm trung tướng Tô Ân Xô và đại tá Trần Đăng Quỳnh được công bố tại hội nghị chiều 4/9. Ông Xô đồng thời phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Thiếu tá Đinh Tiến Hải, Cục phó, thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, được Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bổ nhiệm giữ chức Thư ký Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại tá Trần Đăng Quỳnh (bìa trái) và trung tướng Tô Ân Xô (bìa phải) được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho biết đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước với những nỗ lực trong quá trình công tác của ông Xô và Quỳnh. Nhiệm vụ mới là vinh dự to lớn, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm rất nặng nề đối với hai ông trong thời gian tới.

Ông Cường mong hai Trợ lý Tổng Bí thư sẽ phát huy đoàn kết, phối hợp công việc chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Trung tướng Tô Ân Xô quê Bắc Ninh, từng làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trước khi làm Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an từ tháng 9/2019. Tháng 11/2021, ông Xô được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Công an.

Tháng 2/2023, ông Xô thôi giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an và làm người phát ngôn Bộ Công an đến tháng 6/2024.

Viết Tuân