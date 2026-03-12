Ống thông bị bỏ quên trong cơ thể người đàn ông suốt hai năm

Cao BằngNgười đàn ông 56 tuổi, mổ sỏi thận, đặt sonde JJ niệu quản nhưng không tái khám, sau hai năm bị biến chứng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 11/3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết bệnh nhân gặp biến chứng do quên sonde JJ sau phẫu thuật sỏi tiết niệu hai năm trước.

Ông có tiền sử sỏi thận, đã can thiệp tán sỏi, đặt sonde. Bác sĩ hẹn tái khám trong hai tuần để tháo ống thông, tuy nhiên bệnh nhân quên lịch. Gần đây, ông đau mỏi vùng thắt lưng, đau bụng âm ỉ, tiểu buốt, tiểu ra máu, siêu âm phát hiện sỏi bàng quang, giãn đài bể thận và sỏi thận phải, sonde JJ vẫn còn trong đường tiết niệu. Bệnh nhân phải phẫu thuật lấy sonde ra, kết hợp điều trị, theo dõi nội khoa.

Sonde JJ là một loại ống thông niệu quản thường được đặt sau phẫu thuật sỏi thận hoặc sỏi niệu quản nhằm giúp dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang, đảm bảo lưu thông đường niệu trong thời gian hồi phục. Tuy nhiên, loại ống này chỉ nên lưu trong cơ thể trong thời gian nhất định, thường từ vài tuần đến vài tháng tùy từng trường hợp cụ thể.

Việc để sonde JJ trong cơ thể quá lâu có thể dẫn đến lắng đọng muối khoáng, hình thành sỏi bám quanh ống, gây tắc nghẽn đường tiết niệu, nhiễm trùng, đau đớn kéo dài và làm tăng nguy cơ biến chứng cho người bệnh. Trong nhiều trường hợp, sonde bị "quên" trong cơ thể quá lâu sẽ khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn, thậm chí phải can thiệp ngoại khoa để xử lý.

Chiếc sonde JJ để quên trong bụng bệnh nhân 2 năm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo sau phẫu thuật, người bệnh cần tuân thủ nghiêm túc lịch tái khám, ghi nhớ thời gian cần tháo sonde theo chỉ định. Ngay cả khi cơ thể không xuất hiện triệu chứng bất thường, người bệnh cần ghi nhớ lịch khám để kiểm tra quá trình hồi phục và phòng ngừa các biến chứng. Khi có các dấu hiệu như đau vùng thắt lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt hoặc tiểu khó, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Thùy An