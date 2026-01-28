Ống thép luồn dây điện EMT đạt tiêu chuẩn Mỹ

Ống thép luồn dây điện EMT Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận ANSI C 80.3 và UL 797 của Mỹ, mở rộng khả năng ứng dụng tại các dự án trong nước, quốc tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đạt bộ đôi chứng nhận này giúp sản phẩm nội địa đủ điều kiện tham gia danh mục vật tư tại các dự án yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế, vốn trước đây chủ yếu sử dụng hàng nhập khẩu.

Giấy chứng nhận ANSI C 80.3 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT do doanh nghiệp sản xuất. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Trong thực tế triển khai các công trình hạ tầng lớn, tiêu chuẩn ANSI C 80.3 đối với ống thép luồn dây điện EMT đóng vai trò tham chiếu chất lượng, là điều kiện tiên quyết ngay từ khâu chỉ định vật tư. Sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn này thường bị loại ngay từ giai đoạn thẩm định thiết kế, bất kể lợi thế về giá hay nguồn cung. Đại diện Cát Vạn Lợi đánh giá, đây là rào cản kỹ thuật lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước khi tiếp cận các dự án quy mô quốc tế.

Nhà máy sản xuất của đơn vị. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Trước yêu cầu đó, Cát Vạn Lợi lựa chọn hướng đầu tư tập trung vào tiêu chuẩn sản phẩm. Doanh nghiệp triển khai nâng cấp dây chuyền sản xuất, kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào, hoàn thiện quy trình kiểm định nhằm đáp ứng đồng thời các yêu cầu của ANSI C 80.3 và UL 797 do Underwriters Laboratories (Mỹ) cấp.

Giấy chứng nhận UL 797 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Việc vượt qua các quy trình đánh giá này giúp ống thép luồn dây điện của doanh nghiệp được đưa vào danh sách phê duyệt vật tư tại nhiều dự án có yếu tố nước ngoài, đồng thời mở rộng khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Song song với việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, doanh nghiệp duy trì chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất.

Hiện tỷ lệ nội địa hóa của đơn vị đạt khoảng 90%, góp phần giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu và chủ động hơn về tiến độ, chi phí. Năng lực sản xuất này cho phép công ty cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nước ngoài ngay tại thị trường trong nước.

Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện do doanh nghiệp sản xuất đạt ANSI C 80.3 và UL 797 (Mỹ). Ảnh: Cát Vạn Lợi

Nhờ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm ống GI của Cát Vạn Lợi được sử dụng tại nhiều dự án hạ tầng lớn trong và ngoài nước. Ở thị trường quốc tế, sản phẩm có mặt tại Nhà máy nhiệt điện than Matarbari (Bangladesh), Sân bay quốc tế Techo (Campuchia) và tuyến Metro Manila (Philippines). Tại Việt Nam, doanh nghiệp cung ứng vật tư cho các dự án như Sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, cùng hệ thống Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Viettel IDC, FPT Fornix HCM02.

Bên cạnh đó, các tập đoàn đa quốc gia như Lego (Bình Dương cũ) hay PepsiCo - Suntory (Long An cũ) cũng lựa chọn sản phẩm của Cát Vạn Lợi. Kết quả này cho thấy vật tư cơ điện sản xuất trong nước đã đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình kiểm soát chất lượng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, nhìn rộng hơn, kết quả đạt được của công ty cũng cho thấy xu hướng các doanh nghiệp trong nước chủ động đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng của Nhà nước về tăng cường nội lực, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Cát Vạn Lợi đại diện cho nhóm doanh nghiệp Việt chú trọng nền tảng công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và hiệu quả sản xuất. Thay vì chỉ tập trung mở rộng quy mô, doanh nghiệp hướng đến tạo ra giá trị gia tăng thông qua sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, qua đó đóng góp vào hoạt động xuất khẩu và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)